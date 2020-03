Nieuwe behandelingen toegevoegd in Anna Zorg(t) app

Behalve meldingen zoals een herinnering voor een afspraak of de mededeling om nuchter te blijven voor een operatie, worden patiënten ook met tips op de hoogte gehouden. Patiënten die een behandeling moeten ondergaan kunnen via de app informatie over de aandoening, onderzoeken of behandelmogelijkheden raadplegen. Maar ook over de eventuele operatie, revalidatie en nazorg. Indien relevant zijn er ook aanvullende foto’s en/of video’s beschikbaar.

Meer dan 1000 gebruikers Anna Zorg(t)

Het ziekenhuis meldt dat Anna Zorg(t) inmiddels meer dan 1000 gebruikers heeft. Dat aantal groeit volgens de zorginstelling dagelijks. Patiënten die middels de app geïnformeerd worden, en zichzelf informeren, stellen gerichtere vragen over de aandoening en het behandeltraject. Dat effect wordt door specialisten bevestigd.

In Anna Zorg(t) is informatie te vinden over de volgende behandelingen:

Liesbreuk

Galblaasverwijdering

Anale klachten

Neusbijholten

Heupprothese

Oxfordprothese

Schouder decompressie

Slijtage van de knie en een knieprothese

Voorste kruisband reconstructie

Meniscusbehandeling

Goedaardige bostafwijkingen

Operatie bij borstkanker

Patiënten tevreden met app

In het afgelopen jaar is het aantal behandelingen in de Anna Zorg(t) app al meerdere keren uitgebreid, onder andere voor Borstzorg. Het St. Anna Ziekenhuis evalueert periodiek de klantbeleving. Daaruit blijkt dat patiënten tevreden zijn over de informatie die in de app beschikbaar is.

Anna Zorg(t) kan via de App store of Play Store gedownload worden. Hij is te gebruiken op telefoon én tablet. De app kan ook gebruikt worden voor informatieve doeleinden wanneer er (nog) geen operatiedatum kan worden ingevuld. Er worden dan geen tips of meldingen verstuurd.