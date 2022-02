Nieuwe beslishulp moet belangenverstrengeling voorkomen

De website en beslishulp gaan in op vragen zoals: kun je dat ene relatiegeschenk wel aannemen? Moet je wel of niet ingaan op de uitnodiging om zitting te nemen in die speciale adviesraad? Enkele veelvoorkomende onderwerpen met elk hun eigen checkvragen worden op hoeblijfikonafhankelijk.nl uitgelicht. Deze geven inzicht in de belangrijkste regels en weegfactoren ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Financiële relatie verboden

Kennisuitwisseling met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is van groot belang voor innovatie van zorg, waarvoor de zorgprofessional ook mag worden betaald. Maar een financiële relatie waarbij een leverancier probeert om via een zorgprofessional meer producten te verkopen, is verboden.

De regels die dergelijke belangenverstrengeling moeten voorkomen, zijn opgesteld door zorgpartners in samenwerking met de leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze regels zijn vastgelegd in twee gedragscodes: de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).

Beide gedragscodes stellen specifieke voorwaarden aan het geven en aannemen van relatiegeschenken en andere materialen, aan financiële bijdragen in relatie tot nascholing en aan het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten.

Beslishulp

Op basis van de regelgeving ter voorkoming van belangenverstrengeling biedt de website een beslishulp voor vijf verschillende financiële relaties:

Relatiegeschenk ontvangen.

Nascholing via een leverancier.

Naar een gesponsord congres.

Vergoeding voor geleverde diensten.

Lidmaatschap adviesraad.

Wie de vragen in de beslishulp beantwoordt, krijgt je een goede indicatie of de financiële relatie voldoet aan de normen. Zo kunnen zorgprofessionals kritisch blijven op belangenverstrengeling en blijft optimale zorg het belangrijkste doel van de relatie, schrijft de KNMG.

Voor een echt goed afgewogen oordeel kan het nog steeds nodig zijn om de regelgeving zelf te raadplegen, zeker bij een wat meer complexe situatie. Zorgprofessionals kunnen de informatie uit de beslishulp vervolgens gebruiken om een afgewogen beslissing te maken. De beslishulp is dan ook een eerste denkstap. De volledige regelgeving bij alle financiële relaties is te vinden bij de Gedragscodes (de Code Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen).

Initiatiefnemers website

Hoeblijfikonafhankelijk.nl is een initiatief van de stichtingen achter de gedragscodes: stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).

De stichting CGR heeft in de CGR Code gedragsregels vastgelegd met betrekking tot reclame voor receptgeneesmiddelen en financiële relaties tussen leveranciers van geneesmiddelen en zorgprofessionals. De stichting GMH heeft in de GMH Code gedragsregels vastgelegd met betrekking tot financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.