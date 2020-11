Nieuwe BgLZ voor betere aansluiting op registratie zorgproces

De veertien zibs bevatten informatie over bijvoorbeeld behandelwijze en verpleegkundige informatie. Samen vormen de zibs de verzameling van gegevens die patiënten binnen de langdurige zorg via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen inzien. Daarvoor is het belangrijk dat de BgLZ aansluit op de mogelijkheden van registratie in het primaire zorgproces. Met deze nieuwe aanpassingen is de beschikbaarheid van relevante informatie verbeterd.

In de zomer van dit jaar (2020) zijn de eisen omtrent de zib verrichting, zib behandelaanwijzing en zib laboratoriumuitslag voor leveranciers van PGO’s en DVZA/XIS aangepast. Deze zibs zijn sindsdien geen verplicht onderdeel meer van de kwalificatie.

Basisgegevens langdurige zorg

De aanpassing van de BgLZ, versie 3.0, zoals die nu doorgevoerd is, betreft de eisen ten aanzien van het verpleegkundig zorgplan. Het verpleegkundig zorgplan bestaat uit de zib verpleegkundige interventie, zib behandeldoel, zib medisch hulpmiddel en zib uitkomst van zorg. De nieuwste versie van de BgLZ staat toe dat het zorgplan op twee manieren beschikbaar gesteld kan worden:

Ongestructureerd in de vorm van opgemaakte tekst. Het verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst is technisch geïmplementeerd als .text binnen het CarePlan.

Gestructureerd opgebouwd uit de zibs verpleegkundige interventie, behandeldoel, medisch hulpmiddel en uitkomst van zorg.

Kwalificatie BgLZ

PGO-leveranciers moeten vanaf nu beide vormen van het zorgplan kunnen tonen om te kunnen kwalificeren voor versie 3.0 van de BgLZ. De keuzemogelijkheid en uitgangspunten in kwalificatie voor DVZA/XIS-leveranciers zijn gepubliceerd op de Wiki Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg.

De termijn voor de transitie naar de volledig gestructureerde uitwisseling van het verpleegkundig zorgplan wordt in overleg met diverse partijen in de langdurige zorg bepaald. Meer informatie hierover kan ingewonnen worden bij Lisanne van der Molen, productmanager Langdurige Zorg bij Nictiz, via [email protected]