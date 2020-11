Nieuwe cijfers en functies voor coronadashboard

Het afgelopen zomer geïntroduceerde coronadashboard is een communicatie-instrument dat volgens De Jonge permanent in ontwikkeling is en blijft. Bij de nieuwe update wordt niet alleen nieuwe informatie toegevoegd, maar werkt VWS er ook aan om het dashboard en de informatie relevanter en begrijpelijker te maken voor iedereen. “Daarvoor voeren we elke twee weken flitspeilingen uit met concrete vraagstukken en leggen we nieuwe ontwerpen voor. Op dit moment trekt het dashboard dagelijks tussen de 150.000 en 500.000 bezoekers.”

Coronadashboard relevant

Uit een recente flitspeiling blijkt dat gebruikers het dashboard relevant vinden. Tegelijk bestaat de behoefte aan meer duiding van de cijfers. Dit werd eerder ook bevestigd in twee expertmeetings. Daartoe wordt momenteel gewerkt aan een toplaag en wordt extra content voorbereid, zoals artikelen, animaties, infographics en video’s die eenvoudig uitleg geven over de cijfers.

In het vierde kwartaal van 2020 wordt ook onderzocht hoe Nederlanders het coronadashboard ervaart. Op basis van deze onderzoeken wordt de gebruiksvriendelijkheid van het dashboard verder vergroot.

Momenteel worden verschillende nieuwe databronnen voorbereid voor publicatie op het dashboard. Het gaat bijvoorbeeld om de resultaten van het RIVM gedragsonderzoek en cijfers over sterfte. Ook verwacht De Jonge dat binnenkort de regionale ziekenhuiscijfers van NICE op het dashboard gepubliceerd worden. Ook zal het dashboard op korte termijn cijfers vermelden over het aantal besmettingen binnen de gehandicaptenzorg en over kwetsbare ouderen.

Dagelijkse cijfers corona in rioolwater

De waterschappen en het RIVM werken ondertussen aan het intensiveren van het rioolwaterprogramma. Vorige week hebben de Unie van Waterschappen, het RIVM en De Jonge een intentieverklaring voor meerjarige bestuurlijke samenwerking opgesteld voor dagelijkse monitoring. In rioolwater zijn ziekteverwekkers, zoals het COVID-19 virus, te meten die met de ontlasting via de wc in het rioolwater terecht komen. Momenteel vinden deze metingen wekelijks plaats.

De bedoeling is dat alle rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) dagelijks worden bemonsterd, zodat het RIVM deze monsters kan analyseren. De Unie van Waterschappen zal starten met de investeringen die nodig zijn om dit programma mogelijk te maken. Naar verwachting zullen in Q1 2021 ca. 30 procent van de RWZI’s dagelijks bemonsterd kunnen worden, in Q2 ca. 55 procent, in Q3 ca. 85 procent en in Q4 100 procent.