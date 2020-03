Nieuwe CT-scanner is een Europese primeur voor Meander

Met de nieuwe CT-scanner kunnen het hoofd of het hart in een keer en in zeer hoge resolutie in beeld gebracht worden. Bovendien kan hij ook scans maken tijdens een beweging. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van gewrichten.

Prettiger voor patiënten

Ook patiënten van het Meander Medisch Centrum ondervinden voordelen van de nieuwe CT-scanner. Ze worden minder blootgesteld aan straling, er is minder contrastvloeistof nodig en het maken van een scan gaat sneller dan voorheen. “Door de hoge resolutie en software met artificiële intelligentie wordt elk detail in het lichaam zichtbaar voor ons. Dat is enorme winst voor onze diagnoses”, zegt Radioloog Jasper Florie.

De twee nieuwe scanners van Canon komen in de plaats van een verouderde CT-scanner. Meander Medisch Centrum had vóór de komst van de nieuwe scanners ook al twee CT-scanners. Het verouderde exemplaar is uit dienst genomen. De tweede ‘oudere’ scanner wordt vanaf nu ingezet als derde CT-scanner. Dat betekent dat het MMC nu over meer capaciteit voor het maken van scans beschikt.

Sake Cermony voor nieuwe CT-Scanner

De nieuwe Canon CT-scanners werden met een Japans ritueel, de zogenoemde Sake Ceremony, in gebruik genomen. Medewerkers van Canon en Meander braken met een houten hamer de deksel van een Sake vat. De Japanse rijstwijn werd daarna in speciale cederhouten bakjes uitgeserveerd.

Als onderdeel van het ritueel werd ook de Daruma Doel onthuld. Dit is een traditionele Japanse holle, ronde pop van papier-maché die symbool staat voor veerkracht en doorzettingsvermogen. Medewerkers van Canon en Meander kleurden tot slot de ogen van de pop in, waarmee de samenwerking tussen beide partijen bezegeld werd.

De ontwikkeling van CT-scanners is een continu proces en richt zich met name op de verbetering van de beeldkwaliteit van scans en versnelling van het scan-proces. Vorig jaar nam Rijnstate een nieuwe high-tech Philips scanner in gebruik waarmee artsen sneller een definitieve diagnose kunnen stellen. Sinds enkele weken beschikt de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie poli van het Scheper ziekenhuis over een model dat 3D-scans kan maken.