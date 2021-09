Nieuwe CT-scanners UMC Utrecht verbeteren diagnostiek

Momenteel is het UMC Utrecht wereldwijd nog de enige zorginstelling die over twee van de nieuwste spectrale CT-scanners van Philips beschikt voor het diagnosticeren van patiënten. Voor het ziekenhuis is het verbeteren van de diagnostiek en het streven naar gerichtere behandelingen met behulp van betere beeldvorming een belangrijk speerpunt.

“Groot voordeel van deze nieuwe scanners is dat we met dezelfde hoeveelheid straling vele malen meer informatie uit de scans halen. Daarnaast hoeven scans minder vaak te worden overgedaan, wat voor patiënten ook een groot voordeel is”, zegt Marjan Hennipman. Zij is als unithoofd Radiologie verantwoordelijk voor alle CT-scanners in het UMC Utrecht. “Al vele jaren zetten we vanuit het UMC Utrecht in op zogenaamde image guided therapy”, zegt bestuurslid Anouk Vermeer.

Precisie diagnose met nieuwe CT-scanners

De CT-scanners kunnen ingezet worden voor complexe acute radiologie van alle organen, diagnostische oncologie en beeld gestuurde behandeling. Daarnaast helpt het systeem ook om het aantal nieuwe en follow-up scans te verminderen. De nieuwe CT-scanners leveren bij elke scan spectrale beelden om de diagnose te helpen verbeteren. Dat stelt het medisch team in staat een snelle en betrouwbare diagnose te stellen en een effectief behandelplan voor de patiënt te bepalen. Bijkomend voordeel is dat het maken van de scans slechts enkele seconden in beslag neemt. Daardoor hoeven de patiënten minder tijd in de scanner door te brengen.

“Met behulp van spectrale informatie kan vaker een diagnose in één keer worden gesteld. Een bloedprop bijvoorbeeld kan makkelijker gevonden worden, de doorbloeding van organen kan afgeleid worden en ook informatie kan verkregen worden over de weefselsamenstelling van een mogelijk gezwel. Verder kan er in principe ook veel extra informatie worden verkregen over de algemene conditie van een patiënt zoals bijvoorbeeld de botdichtheid en de spierkwaliteit. Tenslotte willen we onderzoeken of deze methode ook duurzamer is door bijvoorbeeld minder contrast te gebruiken”, vertelt professor Pim de Jong, medisch afdelingshoofd Radiologie bij UMC Utrecht.

Innovatieve diagnostiek en behandeling

Binnen het UMC Utrecht wordt veel onderzoek gedaan naar innovatieve diagnose- en behandelmethoden. Vervolgens streeft het ziekenhuis naar een snelle vertaling daarvan naar de patiëntenzorg, zodat deze zorg aantoonbaar beter wordt. Het ziekenhuis werkt al jaren samen met Philips aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van MRI. De belangrijkste doelstellingen in die samenwerking zijn het verbeteren van de patiëntuitkomsten, -ervaring, en het gebruiksgemak voor het zorgpersoneel.

“Samen met het UMC Utrecht werken we aan het verbeteren van patiëntenzorg. “We leveren niet alleen de nieuwste en meest geavanceerde technologie, maar werken ook samen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes en technologie voor diagnose”, aldus Henk Valk, CEO bij Philips Benelux.