Nieuwe E-learning Langdurige klachten na COVID-19

Een deel van de personen die COVID-19 hebben doorgemaakt, is na drie maanden nog niet geheel klachtenvrij. De behoefte aan kennis over langdurige klachten na het doormaken van corona is groot. De Federatie Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben daarom een e-learning ontwikkeld voor zorgverleners. In die e-learning staan onder meer de kernpunten van de in maart 2022 verschenen ‘multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19’.

Handvatten voor voorlichting en tweedelijnsbehandeling

De e-learning is bedoeld voor huisartsen en specialisten zoals longartsen, klinisch geriaters, internisten en revalidatieartsen. De e-learning haakt zoveel mogelijk in op de multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 die is ontwikkeld op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Longalliantie Nederland.



In de e-learning staat onder meer van welke klachten er sprake kan zijn, wat de impact is van langdurige klachten voor patiënt en omgeving. Tevens komen aan de orde hoe een arts deze klachten aan kan pakken en met welke partijen hij of zij hierbij kan samenwerken. Tevens geeft de

e-learning een helder beeld van verwijsindicaties en de rol van medebehandelaars of consulenten. Concreet geeft de e-learning handvatten voor voorlichting over het verloop van langdurige COVID-19 klachten, is er aandacht voor revalidatiemogelijkheden en komen mogelijkheden tot multidisciplinair overleg in de tweede lijn voorbij.

Betere voorspelling ziekteverloop straks mogelijk?

Op dit moment loopt een onderzoek naar de rol van CT-scans bij de behandeling van COVID-19. Wetenschappers van alle academische ziekenhuizen, het VieCuri en Zuyderland, analyseren daarvoor de resultaten van de CT-scans van zo’n 1000 COVID-patiënten. Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan het gerichter en sneller behandelen van de ziekte. Daarnaast verwachten de wetenschappers ook dat het onderzoek leidt tot een betere voorspelling van het ziekteverloop.