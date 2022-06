Nieuwe faciliteit voor cel- en gentherapie bij LUMC

Onlangs werd in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een nieuw en innovatieve GMP productie- en ontwikkelingsfaciliteit voor cel- en gentherapieën van NecstGen geopend. Het is gevestigd in een speciaal gebouwde GMP-faciliteit op het grootste bio-cluster in Nederland, het Leiden Bio Science Park. In het centrum kunnen kunnen ontwikkelaars van cel- en gentherapie van over de hele wereld een nieuwe generatie therapieën ontwikkelen en produceren.