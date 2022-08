Nieuwe Fitbit smartwatch met continue Afib monitoring

Voor het detecteren van atriale fibrillatie ontwikkelde Fitbit in 2021 het zogenoemde PPG-algoritme (photoplethysmography). Dat algoritme, de sensoren en meetmethode, werd begin dit jaar door de FDA goedgekeurd voor het passief meten en controleren van het hartritme. Onlangs heeft Fitbit hiervoor ook een CE-certificering ontvangen dit betekent dat de functie vanaf nu ook in Europa gebruikt mag worden. Nederland hoort bij de eerste landen waar Fitbit het PPG-algoritme en Afib-monitoring zal uitrollen.

Continue Afib monitoring

Met de Sense 2 komt daar dus een belangrijke nieuwe functie bij. Die nieuwe smartwatch beschikt namelijk over een zogenoemde Body Response-sensor. Die meet continu de elektrodermale activiteit (cEDA) van je lichaam. Hiermee krijgt de gebruiker meer inzicht in stress en factoren die stress veroorzaken. Maar dat is niet het enige.

De nieuwe Body Response-sensor stelt de Sense 2 ook in staat om, samen met Fitbit’s nieuwe fotoplethysmografie-algoritme (PPG) en de meting van hartslag, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur, tekenen van atriale fibrillatie (Afib) continu te monitoren. De nieuwe functie beoordeelt het hartritme tijdens je slaap of wanneer je stilzit en geeft een melding wanneer er tekenen zijn die op Afib kunnen wijzen. De functie is een aanvulling op de elektrocardiogram (ECG)-app, waarmee gebruikers actief een controle kunnen uitvoeren.

Als de metingen van het PPG-algoritme de mogelijke aanwezigheid van atriale fibrillatie aantonen, dan wordt de gebruiker middels een melding op zijn wearable gewaarschuwd. Net als bij de ECG-functie, die al langere tijd beschikbaar is in bepaalde wearables van Fitbit, zijn deze meldingen vooral een waarschuwing om verdere actie te ondernemen.

De Fitbit Sense 2 kan het hartritme van de drager continu in de gaten houden op eventuele tekenen die wijzen op atriale fibbrilatie.

Eerdere detectie hartproblemen

Belangrijk is wel dat deze meldingen natuurlijk geen klinische waarde, ofwel, de melding van de wearable alleen kan niet gebruikt worden als basis voor het starten van een behandeling of met medicatie. Daarvoor moet de gebruiker altijd eerst contact opnemen met een (huis)arts. Dat neemt niet weg dat alleen al het ontvangen van de melding uiteraard heel waardevol kan zijn. Hoe eerder een aandoening die kan leiden tot hartfalen ontdekt wordt, des te sneller kan ingegrepen worden.

De Fitbit Sense 2, die dus geschikt is voor continue Afib monitoring, zal dit najaar in de winkels verschijnen voor een advies verkoopprijs van 299,95.