Nieuwe handreiking patiëntondersteuning bij telebegeleiding

De snelle opmars van digitale zorg vergt het nodige van de gezondheids- en digitale vaardigheden van patiënten. Zeker voor kwetsbare patiënten kan het ingewikkeld zijn. Passende ondersteuning kan helpen om vaardigheden bij de patiënt te verbeteren én het benodigde vertrouwen te geven. De handreiking van de Vliegwielcoalitie is een ‘levend document’ geworden dat voortdurend kan worden aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Iedere professional die een suggestie heeft om patiënten digitaal te ondersteunen, is welkom om die aan te reiken.

Zelf doen, uitbesteden of samen doen

Er komen steeds meer vormen van telebegeleiding en ook andere digitale opties rukken snel op. Zorg op afstand is voor brede groepen patiënten inmiddels mogelijk. Met name voor het monitoren van chronische ziekten zoals COPD, hartfalen, diabetes, parkinson en crohn blijkt de inzet van telehealth praktisch.

De handreiking neemt zorgprofessionals mee in het proces dat zorgaanbieders doorlopen bij het organiseren van patiëntondersteuning. Patiënten kunnen verschillende vragen hebben. Het kan gaan over het gebruik van een app, over het thuismeten zelf of medisch inhoudelijke vragen betreffen. Het niveau van de vragen kan verschillen. Waar de één nauwelijks een smartphone kan bedienen, heeft de ander weer vragen over de extra mogelijkheden van een specifieke app.

Helpdesk, training of persoonlijke begeleiding?

Voor al die verschillende vragen moet een adequate ondersteuning worden gevonden. Het loopt dan van algemene voorlichting, het inrichten van persoonlijke begeleiding, het inrichten van een helpdesk tot en met het organiseren van een training. Een belangrijke vraag is ook: wie neemt die ondersteuning voor zijn rekening? Dat kan de zorgaanbieder zelf zijn, het kan uitbesteed worden maar ook samen worden gedaan met een partner. Een goed voorbeeld van de laatste optie is de recente samenwerking tussen ziekenhuis Rivierenland en bibliotheek Rivierenland. Zij sloegen de handen ineen en organiseren in verschillende bibliotheken de training de cursus DigiVitaler.

Handreiking óók geschikt voor algemene digitale ondersteuning

De handreiking is praktisch document waarin zorgprofessionals verschillende vormen, voorbeelden en tips vindt bij het implementeren van patiëntondersteuning. De handreiking is opgesteld met telebegeleiding als uitgangspunt maar is volgens betrokkenen ook uitstekend geschikt voor ondersteuning bij digitale zorg in het algemeen.

‘Uiteindelijk is het de bedoeling dat (vrijwel) iedereen mee kan doen met telebegeleiding, want een hoge digitale inclusie draagt bij aan tevredenheid en kwaliteit van leven van patiënten’, aldus de handreiking. ‘Ook helpt dit bij het toekomstbestendig houden van de zorg in tijden van een toenemende zorgvragen en arbeidsmarkttekorten. Daarom streven we ernaar passende en goede ondersteuning te bieden, waarmee we het overgrote deel van de patiënten kunnen includeren.