Nieuwe hoogleraar Beeldgestuurde Oncologische Interventies

Fütterer is een expert op het gebied van beeldvormingstechnieken bij kanker, beeldgestuurde interventies en robotica. De hoogleraar voert oncologische behandelingen uit met speciale aandacht voor MRI-geleide interventies. Zoals klinische MRI-geleide cryoblatie, klinische vocale laserablatie en pre-klinisch en klinisch gerichte therapeutische echografie.

Professor Fütterer is ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe behandeltechnieken met radioactieve holmium-microsferen voor het verbeteren van de behandeling van kankerpatiënten.

Hoogleraar Radboudumc en UT

Fütterer studeerde van 1994 tot 2001 Geneeskunde aan de Radboud Universiteit waar hij in 2006 promoveerde op onderzoek naar MRI-technieken voor de lokalisatie en stadiëring van prostaatkanker. Hij publiceerde over MRI bij prostaatkanker en introduceerde een robotapparaat voor MRI-geleide biopsie van de prostaat.

De opleiding tot radioloog volgde Fütterer in het Radboudumc waar hij sinds 2010 werkzaam is als interventie-radioloog. Eerder was hij ook gastonderzoeker aan Langone New York University. Naast zijn benoeming tot hoogleraar Beeldgestuurde Oncologische Interventies is Fütterer ook hoogleraar Robotic assisted interventions aan de Universiteit Twente.