Nieuwe hybride operatiekamer Maasstad Ziekenhuis geopend

Met de ingebruikname van de hybride operatiekamer wordt de kwaliteit van de operaties verbetert en kunnen patiënten eerder naar huis omdat ze door de minder invasieve ingreep sneller herstellen. Omdat de hybride OK bijna twee keer zo groot is, heeft het operatieteam meer bewegingsruimte om comfortabeler te werken.

De afgelopen maanden heeft de hybride OK bij steeds meer ziekenhuizen zijn intrede gedaan. Het Nij Smellighe opende onlangs een compleet nieuw operatiecomplex waarin ook plaats gemaakt is voor een hybride OK. Kort daarvoor werd de hybride operatiekamer van het Franciscus Gasthuis in gebruik genomen en sinds april vorig jaar heeft het Diakonessenhuis een hybride OK die tevens uitgerust is met een robotarm.

Meerdere ingrepen in hybride operatiekamer

Een ander groot voordeel van de hybride OK is het feit dat nu snel omgeschakeld kan worden naar een klassieke operatiemethode. Dat is van belang wanneer bijvoorbeeld meerdere ingrepen nodig zijn. De hybride OK is uitgerust met de meeste geavanceerde technieken om met röntgenbeelden geassisteerde operaties uit te voeren.

“De nieuwe, hybride operatiekamer is een echte aanwinst voor het Maasstad Ziekenhuis. Het aantal patiënten met hart- en vaatziekten die in het ziekenhuis worden opgenomen stijgt de laatste jaren fors. Dat onderstreept het belang van deze vernieuwde hybride operatiekamer. Met betere beeldkwaliteit kunnen we nieuwe operatietechnieken introduceren. Een mooie ontwikkeling in de vaatchirurgie”, vertelt vaatchirurg André de Smet.

“Door de combinatie van technieken op deze vernieuwde hybride operatiekamer en het deskundige operatieteam kunnen patiënten met complexe vaataandoeningen nog beter geholpen worden in het Maasstad Ziekenhuis”, aldus Wietske Vrijland, lid raad van bestuur.

24 jaar radiologische beeldvorming op OK

Het gebruik van radiologische beeldvorming bij operatieve ingrepen werd in het Maasstad Ziekenhuis al in 1997 voor het eerst geïntroduceerd. Destijds werden de röntgenbeelden gebruikt bij de behandeling van een aneurysma (verwijding) van de buikaorta door een toegang via de liesslagader.

In 2011 werd bij de nieuwbouw van het huidige Maasstad Ziekenhuis ook al een hybride operatiekamer in gebruik genomen. Dit zorgde voor een grote verbetering van e beeldvorming tijdens vaatchirurgische operaties. Dat leidde tot nieuwe operatieve technieken in de behandeling van allerlei vaatchirurgische aandoeningen.