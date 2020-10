Nieuwe ICD met Bluetooth voor monitoring op afstand

De eerder draad van de ICD heeft als doel het hart meer synchroon en daardoor krachtiger te laten samenknijpen. Dat maakt hem geschikt voor CRT, ofwel ‘cardiale resynchronisatie therapie’, die toegepast wordt bij de behandeling van hartfalen. Vergeleken met de vorige versie kan deze CRT-D door middel van een Bluetooth verbinding aan een smartphone, van de patiënt bijvoorbeeld, gekoppeld worden. Dat biedt de patiënt de mogelijkheid om basale gegevens, zoals de status van de batterij, in te zien.

Monitoring op afstand via Bluetooth

De toevoeging van de Bluetooth technologie maakt het op afstand monitoren van patiënten ook een stuk eenvoudiger. Voorheen moest daarvoor gebruik gemaakt worden van een zogenoemde home-monitor, naast het bed van de patiënt. Nu kunnen die gegevens via bluetooth naar een app verstuurd worden om vervolgens via die app naar het ziekenhuis gestuurd te worden. Daarvoor hoeft de patiënt niet eens zelf thuis te zijn.

Een verbetering die volgens cardioloog-elektrofysioloog Freek Hörters zeer welkom is. “Zeker in deze tijd van COVID-19 kan dit voordelen met zich mee brengen, omdat uitlezen op afstand meer toepasbaar wordt gemaakt.”

“De volgende stap op het gebied van pacemakers en ICD’s is een nieuwe manier van ‘pacen’, het activeren van het hart. Hierbij wordt een natuurlijker activatie van het hart bereikt, dan bij de gebruikelijke manier. Dit wordt wereldwijd en ook al op meerdere plekken in Nederland op steeds grotere schaal toegepast met veelbelovende resultaten. We streven ernaar om deze behandelmogelijkheid op niet al te lange termijn ook in Rotterdam-Zuid aan te kunnen bieden”, zo vervolgt Hörters.

In Nederland worden patiënten met een ICD al in meerdere ziekenhuizen op afstand in de gaten gehouden. Bij het Catharina ziekenhuis werden twee jaar geleden al meer dan 1500 patiënten met een ICD of een implanteerbare hartritme monitor gemonitord. Eind vorig jaar besloot het Isala om het aantal patiënten dat op afstand gemonitord wordt voor het eind van 2021 uit te breiden van 50 a 60 procent naar 80 a 90 procent van het totaal aantal ICD patiënten.