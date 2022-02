Nieuwe Isala voorzien van slimme beveiliging van Ascom

De bouw van het nieuwe Isala ziekenhuis wordt uitgevoerd door EQUANS die daarvoor samenwerkt met bouwconsortium Trebbe, Dura Vermeer en Engie (TDE). Dezelfde partijen dragen de komende 25 jaar ook zorg voor de energievoorziening, het onderhoud en het beheer van het ziekenhuis. EQUANS heeft voor de beveiliging en veiligheid, van toegangscontrole en camerabeveiliging tot en met de brandveiligheid, gekozen voor de technische veiligheidsoplossingen van Ascom. Daarbij is ook rekening gehouden met de lange levensduur van de verschillende producten. Duurzame oplossingen met een lage vervangingsgraad schelen enorm in beheer en onderhoud.

Monitoring beveiliging op afstand

Een van die slimme technologische veiligheidoplossingen is de online toegangscontrole van Ascom. Daarvoor is het ziekenhuis opgedeeld in verschillende gebieden die elk hun eigen, met kleuren aangemerkte, toegangsbeleid hebben. Bepaalde gebieden zijn altijd voor iedereen toegankelijk terwijl andere gebieden op specifieke tijden alleen toegankelijk zijn met een toegangspas. En dan zijn er nog gebieden die alleen voor geautoriseerde medewerkers toegankelijk zijn. Het complete toegangscontrolesysteem is technisch zo ingericht dat het bestuurd kan worden vanuit de centrale meldkamer in Zwolle.

Een ander voorbeeld van de slimme controlesystemen zijn de rookmelders. Die zijn uitgerust met technologie waarmee zij zich zelf continu kunnen controleren op vervuiling door stof. Om het aantal valse brandmeldingen te beperken wordt bovendien gebruik gemaakt van een slimme technologie voor de afstelling van de rookmelders. Met behulp van algoritmen worden omgevingsinvloeden geanalyseerd en veranderingen geëvalueerd. Indien nodig kunnen de algoritmen automatisch de gevoeligheidsinstelling van de melders aanpassen.

Tot slot is het nieuwe ziekenhuis ook voorzien van een intelligent IP-camera bewakingssysteem van Ascom. Om de veiligheid op afstand te kunnen aansturen, zijn verschillende soorten camera’s ingezet. Naast standaardcamera’s met één lens wordt er op bepaalde locaties gebruikgemaakt van geavanceerde IP-camera’s met vier lenzen. Zo is het mogelijk een ruimte goed in beeld te brengen zonder dat daar veel hardware voor nodig is. Alle beelden van de camera’s worden gemonitord vanuit dezelfde centrale meldkamer.