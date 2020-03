Nieuwe KICK-assistent ondersteunt zorgprofessional

De KICK-protocollen zijn in de afgelopen 30 jaar flink veranderd. Begonnen werd, in de jaren 90, met dikke papieren boekwerken. “Via de dvd en de online versie gaan we nu naar een progressive app”, aldus Lia Davelaar, senior adviseur bij Vilans. De structuur is al die jaren hetzelfde gebleven en dat geldt grotendeels ook voor de documenten. De manier waarop een zorgprofessional de informatie raadpleegt is wel veranderd. Van papier, via (grote) beeldschermen, naar de tablet en smartphone.

KICK-assistent wordt progressive app

Om die documenten ook goed, en leesbaar, toegankelijkheid te maken voor gebruik op een smartphone waren wel aanpassingen nodig. Daarom is nu gekozen voor de ontwikkeling van een progressive web-app. Dit is een applicatie die via een webbrowser benadert wordt. Hierdoor zijn gebruikers niet gebonden aan één specifieke appstore. “Voor de zorgprofessional zal het heel vertrouwd aanvoelen. Gebruiksvriendelijkheid staat voorop”, zegt Lia Davelaar.

De nieuwe structuur van de KICK-assistent maakt het mogelijk informatie gelaagd en op maat aan te bieden. Daardoor wordt het systeem persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Na een korte instructie, indien nodig, en inloggen met een persoonlijke code kunnen zorgprofessionals aan de slag. Veelgebruikte documenten kunnen als favoriet aangemerkt worden. Na inloggen is vervolgens in een oogopslag te zien of in die documenten iets veranderd of geüpdatet is.

Verder zijn ook de zoekfunctie en feedback optie verbeterd. “Je kunt je opmerking straks kwijt in een ballonnetje. Staat jouw opmerking er al? Dan hoef je hem alleen maar te ‘liken’. Wij zien dan snel waar mensen tegenaan lopen en hoe vaak,” zo legt Davelaar uit.

Zorgprofessional betrokken bij ontwikkeling

Momenteel wordt het prototype van de app doorontwikkeld tot een volwaardige versie. Bij de verschillende fases van die ontwikkeling worden continu gebruikers betrokken en geraadpleegd, onder andere om te inventariseren wat er nodig is voor de transitie naar de nieuwe KICK-omgeving.

“Zo hebben bijvoorbeeld veel zorgorganisaties een koppeling met een Elektronisch Cliënten Dossier, een Leermanagementsysteem, een documentbeheersysteem of intranet. We bespreken met verschillende ICT-leveranciers en zorgorganisaties wat zij nodig hebben om de koppeling naar deze systemen soepel te laten verlopen. De ambitie is groot: vanaf 2021 moet de nieuwe omgeving live zijn”, aldus Lia Davelaar.

Vorig jaar werd bekend dat Vilans samen met een tiental zorginstellingen uit West-Brabant en ondersteund door het innovatienetwerk Care Innovation Centre (CIC), binnen het programma ‘Anders Werken in de zorg’, slimme oplossingen ging ontwikkelen voor de zorg.