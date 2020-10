Nieuwe labcodes en panels in Nederlandse Labcodeset

De laboratoriumbepalingen in de Nederlandse Labcodeset zijn gecodeerd met LOINC-concepten die verrijkt zijn met Nederlandse vertalingen, UCUM-eenheden voor kwantitatieve bepalingen en SNOMED-uitkomstlijsten voor kwalitatieve uitkomsten. Hiermee kunnen laboratoriumspecialisten elkaar beter begrijpen. Bovendien kunnen de uitgewisselde gegevens ook eenvoudigere, nagenoeg zonder omrekenen of omtoveren, verwerkt worden tot betekenisvolle informatie.

Panels toegevoegd aan Labcodeset

Behalve de uitbreiding van het aantal labcodes is de nieuwe Nederlandse Labcodeset ook voorzien van ondersteuning voor het gebruik van zogenoemde panels. Daarmee kan met één code in één keer een verzameling van testen worden aangevraagd die bij elkaar horen. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat het een hoop onderzoekwerk scheelt.

Als voorbeeld wordt het panel SARS coronavirus 2 RNA genoemd. Er zijn meerdere verschillende methodes om te testen op COVID-19 en dat kan per laboratorium verschillen. Dankzij het panel kun je met één code bij elk lab een COVID-19-bepaling aanvragen, ongeacht welke bepaling in het betreffende lab uitgevoerd wordt.

Webinar

Vandaag organiseren het Nictiz en RIVM het webinar ‘Eenheid van Taal in het laboratorium’. Tijdens dat webinar wordt uitgelegd hoe met behulp van de Nederlandse Labcodeset Eenheid van Taal kan worden bereikt in laboratoria. De Labcodeset kan ingezien worden via de website van Nictiz. Om hem te kunnen downloaden en gebruiken is een SNOMED-licentie nodig.

De Labcodeset is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Nictiz en het RIVM.