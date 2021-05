Nieuwe lasers voor de Huid- en laserkliniek in Nij Smellinghe

De PicoWay en Ebrium Glass lasers zijn medio maart in gebruik genomen door de Huid- en laserkliniek van het Nij Smellinghe. De keuze voor deze twee hypermoderne lasers is tot stand gekomen op basis van de onderlinge specifieke toepassingsgebieden.

De PicoWay laser wordt beschouwd als “The golden standard” voor het verwijderen van tatoeages en pigmentaandoeningen. De laser heeft bovendien de award gewonnen voor “Best energy treatment of the year”. De Erbium Glass laser wordt met name ingezet bij atrofische (acne) of hypertrofische littekens en chirurgische littekens. Daarnaast is deze laser ook geschikt voor huidverbeteringen.

Lasers voor tatoeages en littekens

De Huid- en laserkliniek werkt voor het verwijderen van tatoeages nauw samen met de dermatologen van het Nij Smellinghe. Patiënten die last krijgen of hebben van complicaties van een tatoeage kunnen daarvoor terecht bij de dermatoloog van de Huid- en laserkliniek. Bijvoorbeeld wanneer de tatoeage een allergische reactie veroorzaakt. In die gevallen moet de tatoeage verwijderd worden. De PicoWay laser zorgt voor het verwijderen van de inkt met de minste kans op complicaties. De nieuwe laser kan ook gekleurde inkt en permanente make-up verwijderen.

Voor de behandeling van littekens wordt de nieuwe Ebrium Glass laser ingezet. Dit kunnen zowel atrofische, door acne ontstane, hypertrofische of chirurgische littekens zijn. Daarnaast is deze laser geschikt voor het aanbrengen van huidverbeteringen. Denk daarbij aan het verminderen van fijne lijntjes, huidstructuur en rimpels.

Het is een gefractioneerde non-abblatieve laser die zich richt op het water in de huid en minuscule gaatjes in de huid maakt. Dit geeft in de diepte een wondgenezing waardoor er weer nieuwe aanmaak van collageen en elastine plaatsvindt. Dit zorgt voor soepelheid, egalisatie, verbeterde structuur van de huid en opvulling van het litteken.

Patiënten die een tatoeage of litteken willen laten verwijderen hebben hiervoor overigens niet persé een verwijzing nodig.