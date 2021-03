Nieuwe MRI-scanner met Blue Seal technologie voor ETZ

De nieuwe MRI-scanner biedt ook meer comfort voor de patiënt. Het apparaat maat veel minder lawaai dan zijn voorgangers, waardoor de patiënt minder last heeft van het typisch hard kloppend geluid dat ‘oude’ MRI’s maken. Daarnaast is de nieuwe scanner ook voorzien van een zachter matras. Het maken van een MRI-scan wordt daardoor voor de patiënt een stuk minder ongemakkelijk.

Innovatieve MRI-scanner

De Philips Ambition MRI-scanner is nog altijd groot, zoals ook blijkt uit het feit dat een deel van de voorgevel van het ETZ tijdelijk verwijderd moest worden om het apparaat naar binnen te krijgen. Dankzij de zogenoemde Blue Seal technologie is de nieuwe scanner wel een heel stuk lichter geworden. Voor de koeling van de magneet is namelijk geen 1500 liter duur en schaars helium meer nodig, maar nog slechts zeven liter.

“Dat maakt het apparaat aanzienlijk lichter in gewicht en goedkoper in het gebruik dan gangbare MRI-systemen. Het scheelt in dure onderhoudscontracten voor het jaarlijks bijvullen van het apparaat en is beter voor het milieu”, vertelt Jack Koolen, teamleider Radiologie.

Jaarlijks worden in het ETZ meer dan 26.000 MRI-onderzoeken uitgevoerd. Daarvoor beschikt het ziekenhuis over in totaal zes MRI-scanners. Daarvan staan er twee op de lokatie TweeSteden en vier op de lokatie Elisabeth.

De nieuwe MRI-scanner werd op zijn plaats getild met behulp van een hoogwerker (Foto: ETZ)

Bij het uitvoeren van een MRI-onderzoek wordt een deel van het lichaam dat wordt onderzocht. Dat deel ligt tijdens het onderzoek in de tunnel van de scanner, in midden van de magneet. Radiologen beoordelen de gemaakte scans of afwijkingen in de pezen, spieren, hersenweefsel, kraakbeen, tussenwervelschijven, organen en bloedvaten die door de MRI zichtbaar gemaakt worden.