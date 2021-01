Nieuwe neurostimulatie techniek voor pijnbestrijding

Het Bravis ziekenhuis is onlangs, als vierde ziekenhuis in Nederland, met deze nieuwe vorm van pijnstilling door neurostimulatie gestart. Hierbij worden precies de hoeveelheid stroompjes toegediend die de betreffende patiënt op dat moment nodig heeft.

Patiënten die in aanmerking komen voor pijnstilling door neurostimulatie hebben chronische rug- en beenpijn. Meestal is die pijn het gevolg van een hernia waarbij de pijnklachten ook na een operatie aanhouden. Bij neurostimulatie wordt gebruik gemaakt van een soort pacemaker die met behulp van elektrodes lichte elektrische pulsen naar bepaalde gebieden van het zenuwstelsel stuurt.

Effect neurostimulatie

Neurostimulatie is een effectieve therapie voor de bestrijding van chronische pijnen. “Doordat de prikkels van de stimulator eerder bij de hersenen komen dan de pijn, wordt deze minder waargenomen”, vertelt pijnspecialist Lars Elzinga van het Bravis ziekenhuis. Patiënten kunnen de sterkte van de elektrische pulsen, binnen bepaalde grenzen, zelf aanpassen.

Toch neemt het effect van neurostimulatie bij sommige patiënten naar verloop van tijd af. Het is nog niet precies duidelijk hoe dat komt, maar gewenning kan daarbij mogelijk een rol spelen. “Dat is een bekend verschijnsel, maar we weten niet goed hoe dat komt, wellicht door gewenning. De neurostimulator geeft geen feedback”, aldus Elzinga.

Het Australische Saluda Medical heeft met het Evoke ECAP-systeem een techniek ontwikkeld waarbij geregistreerd wordt wat er in het ruggenmerg gebeurt. Op basis van die informatie kan vervolgens de hoeveelheid stroompjes aangepast worden. De patiënt krijgt dan nooit te veel elektrische stroompjes toegediend. Mogelijk dat hierdoor het effect van de neurostimulatie langer aanhoud en gewenning minder snel intreedt. “Of dat zo is weten we nog niet. Het systeem is nog maar kort op de markt en sinds 2019 in Europa”, legt Elzinga uit.

Positieve reacties

Het Evoke ECAP-systeem voor neurostimulatie is begin december in het Bravis ziekenhuis geplaatst en in gebruik genomen. De eerste reacties van een patiënt die met de nieuwe vorm van neurostimulatie behandeld wordt zijn zeer positief.

“De patiënte vond het onwerkelijk. Haar pijnscore ging van 6 tot 8 terug naar 1. Ze slaapt goed, kan haar pijnstillers laten staan en haar man moet haar afremmen. Dat is echt fantastisch. Als je jarenlang elke dag met pijn wakker wordt en weer met pijn naar bed gaat, dan is dit wel een heel ander leven. Doordat enkele andere pijncentra ons voor zijn gegaan, weten we voorzichtige resultaten van het systeem. Zij zijn er zeer enthousiast over. Daarom zetten we het ook voor onze patiënten in, want zij hebben er baat bij”, aldus Elzinga.