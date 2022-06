Nieuwe oculus-app houdt VR-fitnessstatistieken bij

Hoewel Virtual Reality (VR) al een lange tijd bestaat, lijkt het nu definitief in de zorg door te breken. Voorbeelden van VR-toepassingen zijn: ondersteuning bij een gastrocopie, hartkatherisatie of bevalling. Maar ook voor het doen van operaties of het ontstressen van verpleegkundigen kan VR worden gebruikt. Virtual reality biedt hiernaast mogelijkheden om, zonder verplaatsing, lekker te fitnessen door met een oculus bijvoorbeeld een potje virtueel te boxen. Dankzij een nieuwe Apple-app kunnen mensen nu ook nog eens hun persoonlijke VR-fitnessstatistieken nauwkeurig monitoren.

Persoonlijke workouts in 3D-omgeving

Virtual reality biedt in de praktijk een veelheid aan mogelijkheden om te sporten, actief te zijn of te fitnessen. Met een oculus zijn er mogelijkheden om te ontspannen, rustig te bewegen of om je helemaal in het zweet te werken. Een goed voorbeeld is FitXR waarmee mensen met een oculus verschillende workouts kunnen doen. Een ander mooi voorbeeld is The Thrill of the Fight, een 3D-applicatie waarmee je je in de boxring waant en harde swings van digitale tegenstanders kunt ontwijken.

Fitnessstatistieken van VR bijhouden

Nieuw is dat sinds begin juni 2022 er een mogelijkheid is om de fitnessstatistieken van VR op de smartphone bij te houden. Eerst moet de Move-app worden ingesteld, de ingebouwde fitnesstracker van Meta Quest waarmee persoonlijke doelen kunnen worden ingesteld. Dankzij de fitnessstatistieken kunnen gebruikers meteen zien hoeveel calorieën er zijn verbrand en hoelang er nog getraind moet worden. Vervolgens is er nu de splinternieuwe keuze om de VR-fitnessstatistieken te synchroniseren statistieken met de Oculus Mobile App en Apple Health. Voorheen was die informatie alleen via de Move in-headset beschikbaar.

Voor iOS-gebruikers is er tot slot ook de mogelijkheid om je statistieken te synchroniseren met Apple Health, zodat al je activiteiten, zowel binnen als buiten VR, op één plek beschikbaar zijn. Door te synchroniseren met Apple Health worden VR-workouts automatisch bijgehouden op de iPhone of Apple Watch zonder dat er handmatig info moet worden ingevoerd.