Nieuwe online beslissingstool voor zorgverleners

De twee studenten hebben een online beslissingstool ontwikkeld, TraceBook genaamd. De tool werkt met algoritmes die de data van individuele patiënten analyseert en op basis daarvan de zorgverlener voorziet van een wetenschappelijk onderbouwd advies. Donderdag 19 november promoveren De Bie en Nan op hun onderzoek.

Systemen die artsen en verpleegkundigen ondersteunen bij het nemen van beslissingen omtrent de behandeling van patiënten kunnen de zorg verbeteren en in bepaalde gevallen zelfs levens redden. De tools die daarvoor tot nu toe beschikbaar waren, zoals medische richtlijnen en checklists, sluiten vaak niet goed aan op de dagelijkse praktijk van artsen en verpleegkundigen. Daarom worden ze nog niet op grote schaal gebruikt.

Nadelen checklists

Een ander probleem is dat de bestaande tools vaak slecht aansluiten bij de specifieke problemen van een individuele patiënt. Papieren checklists bevatten algemene informatie en is voor iedere situatie dus hetzelfde. Dat weerhoudt artsen en verpleegkundigen ervan deze medische checklists te gebruiken.

Wat ook meespeelt is het feit dat (medische) informatie van patiënten vaak in verschillende systemen opgeslagen wordt. Systemen die niet of nauwelijks met elkaar ‘praten’. Dat bemoeilijkt het verkrijgen van een goed en compleet overzicht op momenten dat belangrijke beslissingen genomen moeten worden.

Tracebook beslissingstool

Het systeem dat Ashley de Bie en Shan Nan ontwikkeld hebben, heeft twee grote voordelen. TraceBook verzamelt gegevens uit verschillende systemen. Denk daarbij aan aan medicatiegegevens van de apotheek, labuitslagen, en EPD-gegevens. Vervolgens formuleert TraceBook op basis daarvan adviezen die exact passen bij de situatie en de patiënt die de zorgverlener op dat moment behandelt. De tool is daarmee niet alleen dynamisch, maar ook persoonlijk. TraceBook kan geraadpleegd worden vanaf een smartphone, tablet of laptop.

Nadat de data van een patiënt geanalyseerd zijn, zal TraceBook een volledig transparant advies opstellen. Een zorgverlener die TraceBook gebruikt weet zo precies waarom bepaalde adviezen gegeven worden. Maar, de zorgverleners kunnen zelf ook de regels aanpassen als zij tot nieuwe inzichten komen.

Onderzoek op IC

Het onderzoek naar de werking van TraceBook in de praktijk heeft plaatsgevonden op de IC van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Onderzoeker en internist-intensivist in-opleiding De Bie volgde daar ruim 400 patiënten. Artsen konden gebruik maken van een papieren checklist of de dynamische checklist van TraceBook.

De resultaten van het onderzoek waren overduidelijk; TraceBook werkt beduidend beter dan een gewone (papieren) checklist. Zorgverleners zagen bijvoorbeeld minder vaak cruciale patiëntinformatie over het hoofd. Daardoor konden ze beter beoordeelden of een patiënt een bepaald onderzoek of behandeling nodig had. De goede werking van de app en de betere beslissingen die daardoor genomen werden had ook een directe invloed op de verblijfsduur en pijnervaring van patiënten. Die gingen beiden omlaag en het onnodig gebruik van antibiotica daalde eveneens.

“De deelnemers aan het onderzoek vonden TraceBook een aantrekkelijk en innovatief instrument, dat gemakkelijk te gebruiken is en zeker potentieel heeft voor de toekomst. Dat is belangrijk, omdat het succes van dit soort tools staat of valt met de bereidheid van zorgverleners om ze te gebruiken”, aldus De Bie.

Doorontwikkeling beslissingstool

Inmiddels is TraceBook ook al getest in een groot Chinees militair hospitaal tijdens de aanpak van de COVID-19 pandemieën bij dotterbehandelingen. Ook daar zijn de ervaringen met de online beslissingstool positief. Ook is er al belangstelling voor TraceBook vanuit verschillende andere ziekenhuizen en bedrijven.

De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden voor de verdere doorontwikkeling van de beslissingstool. Gedacht wordt aan de integratie van kunstmatige intelligentie, of machine learning, en tekstanalyse. Daarmee zou TraceBook zelf kunnen gaan leren van, bijvoorbeeld, patiëntendossiers of consultverslagen.

Het onderzoek van De Bie en Nan is een initiatief van e/MTIC (een samenwerkingsverband van TU/e, het Catharina Ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum/Kempenhaeghe en Philips) en Brainbridge 2 (een samenwerking tussen TU/e en Zhejiang University in China).