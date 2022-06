Nieuwe online keuzehulp voor angst- en piekerklachten

In steeds meer ziekenhuizen zijn keuzehulpen beschikbaar, bijvoorbeeld om patiënten te helpen om te kiezen uit meerdere behandelopties. Zo zijn in Maxima MC inmiddels al meer dan honderd keuzehulpen bijschikbaar, onder meer bij urologie, orthopedie en leukemie. De nieuwe keuzehulp van Trimbos bij angst- en piekerklachten is in eerste instantie bedoeld om met een thuisdiagnose vast te stellen hoe erg de angst- en piekerklachten zijn en biedt mogelijkheden aan om eigenhandig de klachten te lijf te gaan. In geval van ernstige klachten volgt het advies om naar de huisarts te gaan, want in dat geval is de keuzehulp minder geschikt.

Emoties en lichamelijke onrust

De keuzehulp is geschikt voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar die last hebben van angst of piekeren. Veel (jong)volwassenen kampen met toegenomen prestatiedruk op hun studie of werk, de stress rondom de corona pandemie en de zorgen rondom de oorlog in Oekraïne. Maar ook voor mensen die willen stoppen met roken of juist net gestopt zijn, is de keuzehulp geschikt.

Mensen die stoppen met roken kunnen in de praktijk, meestal kortere tijd, last krijgen van angst- en depressieklachten. Dat kan komen door ontwenningsverschijnselen, maar ook omdat iemand een nieuwe manier moet vinden om met emoties of lichamelijke onrust om te gaan. Welke (zelf)hulp nodig is om met angstklachten om te gaan, verschilt per persoon. Om die reden heeft mentaalvitaal.nl nu deze nieuwe keuzehulp angst- en piekerklachten ontwikkeld.

Advies op maat bij angst- en piekerklachten

Voor mensen met angst- en piekerklachten zijn er meerde opties om daar wat aan te doen. Heel vaak is het mogelijk om zelf acties te ondernemen om de angst te verminderen. Dat geldt óók als zij al op zoek zijn naar hulp, bijvoorbeeld van een psycholoog of al op een wachtlijst staan voor psychische hulp. De keuzehulp stelt een aantal vragen onder andere over de mate van angst, over (andere) diagnoses en over leefstijl. En aan welke hulp iemand behoefte heeft. Zo krijgt diegene die de online tool gebruikt een persoonlijk advies op maat.

Keuzetest start met zelftest angst

Wie begint aan de keuzehulp, kan eerst een zelftest invullen. Het gaat concreet om zeven vragen, gebaseerd op de zelfrapportage vragenlijst GAD-7, die de mate van angst inschatten. Na het invullen hiervan ziet iemand direct of de keuzehulp wel of niet geschikt is voor hem of haar. Indien de score aan de hoge kant is, dan is het advies om contact op te nemen met de huisarts, aangezien de keuzehulp dan minder geschikt is. Klik hier om bij de gratis beschikbare keuzehulp te komen of de bijbehorende zelftest te doen.