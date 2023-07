Nieuwe online master transfusiegeneeskunde

De nieuwe tweejarige online master wordt aangeboden samen met de Autonome Universiteit van Barcelona (AUB) en is geaccrediteerd. In de nieuwe opleiding delen hoogleraren en andere experts de meest actuele kennis op het gebied van transfusiegeneeskunde en cel- en weefseltherapieën. Vakken die worden gegeven zijn onder meer: Blood Transfusion, Immunohematology en Project Management in a Blood and Tissue Bank. De masteropleiding wordt volledig online aangeboden in het Engels of Spaans en is parttime te volgen door professionals en (internationale) studenten met een bachelor diploma.

Kennis verbreden online

Leren en verbeteren is essentieel in een steeds complexer zorglandschap. Sinds corona wordt er in de zorg ook steeds meer online onderwijs aangeboden. Niet alleen bij masters maar ook in de dagelijkse praktijk. Denk onder meer aan de online toolbox voor zorgprofessionals.

Ook zijn er steeds meer e-learnings beschikbaar die geschikt zijn voor meerdere disciplines in de zorg. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe interprofessionele e-learning ‘De kern van samen beslissen’. Voor verpleegkundigen is in de tweede helft van vorig jaar onder meer de e-learning ‘Voeding bij kanker’ beschikbaar gekomen.

Transfusiegeneeskunde voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen kunnen trouwens ook de tweejarige online master opleiding volgen, wanneer zij ten minste vier jaar ervaring hebben binnen de transfusiegeneeskunde. Inschrijven kan nog tot half september. Meer informatie over de nieuwe joint-masteropleiding is te lezen op de website van de Universiteit Leiden.

Dankzij de intensieve kennisindeling tussen Leiden en Barcelona hebben de twee instellingen een programma opgezet dat wereldwijd uniek is. Deelnemers van de master kunnen in de toekomst een leidende rol gaan spelen binnen de transfusiegeneeskunde. Zo doen ze kennis en vaardigheden op waarmee ze de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van transfusies en celtherapieën kunnen analyseren en implementeren in de praktijk.