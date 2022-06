Nieuwe online nascholing voedingszorg bij diabetes  

Tijdens de webcast, ‘De diëtist in de hoofdrol’, werd door journalist Dana Ploeger een nieuwe online nascholing over voeding en diabetes speciaal voor diëtisten gelanceerd. Zowel de goed bekeken webcast als de online nascholing zijn sinds kort online te vinden op de website van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

Meer aandacht voor leefstijlzorg

De samenleving hecht als geheel steeds meer waarde aan leefstijl en leefstijl zorg. Dat biedt kansen voor het vak en de rol van de diëtist én voor de samenwerking van diëtisten met andere zorgprofessionals. Voeding speelt bij het reguleren van diabetes een zeer grote rol, maar er is wel maatwerk vereist. De voedingsrichtlijn van NDF, waarop de online nascholing is gebaseerd, zegt daarover: ‘Er bestaat geen optimaal voedingspatroon dat voor iedere persoon met diabetes het beste werkt.’ Ofwel: er is geen sprake van een ‘one size fits all benadering’, maar er kunnen wel handvatten worden aangereikt om zorgverleners en patiënten te ondersteunen bij het maken van beslissingen over passende voedingszorg.

Online nascholing over voeding & diabetes is geaccrediteerd

De online nascholing is gratis en geaccrediteerd. Hij gaat met name over de uitdaging die voor iedere diëtist herkenbaar is: Hoe kun je in de praktijk de vertaalslag maken van de richtlijn naar een persoonsgerichte voedingszorg? Onderwerpen die onder ander voorbijkomen zijn de inzet van de NDF Gesprekskaart Leefstijl, een coachende grondhouding, ‘samen beslissen’ en de wetenschappelijke onderbouwing van persoonsgerichte voedingszorg.



Persoonsgerichte zorg is sowieso in opmars want een gezondere persoonlijke leefstijl – gezonder eten, meer bewegen, niet roken, zuinig met alcohol en werken aan een gezond gewicht – helpt niet alleen bij het reguleren van diabetes maar kan in de praktijk zelfs diabetes type 2 en andere aandoeningen voorkomen.

Nadruk op nieuwe voedingsrichtlijn NDF

In de online nascholing ligt, in navolging van de nieuwe richtlijn, minder nadruk op de afzonderlijke nutriënten maar veel meer op het totale voedingspatroon. Verschillende voedingspatronen blijken geschikt bij de preventie en behandeling van diabetes. De nadruk voor diëtisten ligt op de kwaliteit van de voeding, waarbij die persoonlijk wordt aangepast, rekening houdend met persoonlijke wensen, culturele voorkeuren en juiste hoeveelheid energie.

Zowel webcast als nascholing zijn een samenwerking van NDF, NVD en Springer Healthcare, mede mogelijk gemaakt door Abbott. Beide zijn gratis en geaccrediteerd en te vinden op educatieplatform