Nieuwe online tool geeft feedback op alcoholgebruik

Uit onderzoek is bekend dat online zelfhulpinterventies een positief effect kunnen hebben op het verminderen van alcoholconsumptie. Met de online tool die de Zweedse wetenschappers Marcus Bendtsen, Katarinas Sberg en Jim McCambridge wordt dit beeld expliciet bevestigd. De digitale tool kan worden ingezet bij mensen die gericht willen werken aan het terugdringen van hun alcoholgebruik.

Terugkoppeling van digitale tool

De interventie werd getest bij mensen die zelf al aangaven dat ze wilden minderen. Het ging dus om een gemotiveerde groep. Een belangrijk element van deze nieuwe online tool, in vergelijking met andere tools, is dat de deelnemers berichten krijgen. Iedere zondag krijgen ze bijvoorbeeld de vraag of ze alcoholgebruik van de afgelopen week eens goed tegen het licht te houden. De hoeveelheid alcohol die mensen per dag gebruiken, registreren ze zelf in de tool. In het onderzoeksrapport staat aangegeven dat het effect van de digitale ondersteuningstool, na een gebruik van vier maanden, vergelijkbaar was met andere digitale interventies.

25% minder alcoholgebruik

Tegelijkertijd was het resultaat iets beter dan bij face-to-face interventies. De inzet van zo’n online tool zal geen impact hebben op het maatschappelijke alcoholprobleem, dat zowel in Zweden als Nederland groot is. Aan de andere kant waren degenen die toegang hadden tot de digitale tool ongeveer 25% minder gaan drinken, in vergelijking met de groep die geen tool ter beschikking hadden. Beide groepen waren gemotiveerd om te minderen. Waar de eerste groep de online tool kon inzetten, gebruikte de tweede groep online bronnen en adviezen. Duidelijk werd dat zo’n online tool dus zonder meer een goed hulpmiddel kan zijn voor gemotiveerde individuen die daadwerkelijk hun leven willen veranderen.

Conclusie onderzoek online tool alcoholgebruik

De onderzoekers trekken na dit uitgebreide en zorgvuldig uitgevoerde onderzoek een hoopvolle conclusie. ‘Een digitale alcoholinterventie zorgde voor door gebruikers gerapporteerde gedragsverandering bij online hulpzoekers. Deze bevindingen zijn bemoedigend en deze studie draagt ​​op tal van manieren bij aan de wereldwijde literatuur. Er wordt niet gesuggereerd dat ingrijpen bij individuen op zichzelf een middel is om alcoholschade in de samenleving te verminderen. Hiervoor zou een evidence-informed alcoholbeleid nodig zijn dat de gehele verdeling van alcoholconsumptie kan verschuiven. Deze studie toont wél aan dat het online bieden van hulp aan mensen die dat zelf willen wordt gewaardeerd. Wekelijks monitoring en feedback van eenvoudige digitale hulpmiddelen geven mensen een steuntje in de rug en helpen bij het terugschroeven van hun alcoholgebruik.’

Nederland & digitale alcoholadvisering

Ook in Nederland zijn er diverse technische ondersteuningsmogelijkheden om mensen met alcoholproblemen te adviseren en te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld de Maxx app van Trimbos die gebruikers helpt op een anonieme en laagdrempelige manier minder alcohol te drinken. De app is onder andere gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en zelfregulatie. Tevens zijn er voor verschillende doelgroepen apps beschikbaar zoals bijvoorbeeld de ‘Wat drink jij app’ die er speciaal is voor MBO-leerlingen. Ook zijn er bij Trimbos e-learnings beschikbaar voor professionals, waardoor zij mensen, bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap beter kunnen begeleiden in hun alcoholgebruik.