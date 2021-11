Nieuwe operatietechniek verkleint kans op incontinentie

Met de nieuwe operatietechniek is ruim driekwart (82%) van de patiënten bij wie de prostaat operatief verwijderd wordt na zes weken nog ‘droog’. Voorheen was dat bij ruim minder dan de helft (43%) van de patiënten het geval. Het percentage patiënten dat een jaar na de operatie nog last had van incontinentie was 12 procent. Dankzij de nieuwe techniek is dat nu nog slechts bij 2 procent van de prostaatpatiënten het geval.

“Een enorme winst voor onze patiënten. We kunnen dit dankzij de grote precisie van onze operatierobot. Patiënten die geopereerd worden kunnen we vooraf beter geruststellen. De kans dat je er doorheen komt zonder dat je incontinent wordt, is gigantisch groot. Bij iedere patiënt die nu in de ZGT aan prostaatkanker wordt geopereerd passen wij nu deze techniek toe”, vertelt uroloog Saskia Stomps.

Innovatieve operatietechniek

De goede resultaten die met de operatietechniek behaald worden, zijn gebaseerd op gegevens die verzameld zijn van de ca. 500 prostaatpatiënten die met de nieuwe techniek geopereerd zijn. Bij deze nieuwe techniek wordt de plasbuis niet meer boven de prostaat wordt doorgesneden. Met behulp van de operatierobot kan nog een klein stukje met spieren en al uit de prostaat wordt los gepeld.

Saskia Stomps was de eerste uroloog die deze techniek probeerde. “Ik had een voorbeeld gezien bij een ander ziekenhuis in Duitsland. Daar deden ze dat tijdens een ’open operatie’, met gebruik van heel veel touwtjes. Ik dacht, dat moeten wij ook doen. Maar dan eenvoudiger, met de robot en zonder al die touwtjes.’’ Dat bleek enorm goed te werken en veel op te leveren voor onze patiënten. Met name om die laatste reden hoop en verwacht ik dat collega’s nationaal en internationaal de techniek over gaan nemen”, aldus de uroloog.

Overigens worden niet alle patiënten met de operatierobot geopereerd. Er zijn meerdere behandelopties, afhankelijk van de aard van de aandoening en klachten. Prostaatkanker is van alle vormen de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks krijgen ongeveer 13.000 mannen de diagnose prostaatkanker en overlijden er rond de 3.000 door deze aandoening. Dat zijn zo’n acht mannen per dag.