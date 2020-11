Nieuwe service voor aansluiten bij identificatiemiddelen

De TVS is aangepast om te voldoen aan de specifieke eisen en wensen die voor de zorgsector van toepassing zijn inzake het gebruik van identificatiemiddelen, bijvoorbeeld voor patiënten en cliënten die medische gegevens willen inzien in een portaal. Dit meldt het ministerie van VWS. Hieraan ligt een intensieve samenwerking tussen VWS, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DICTU en Logius ten grondslag.

Voorziening identificatiemiddelen

Het resultaat is volgens de betrokken partijen een schaalbare en stabiel functionerende routeringsvoorziening, die fungeert als koppeling naar alle erkende inlog- en identificatiemiddelen, waaronder DigiD, private inlogmiddelen, Europese inlogmiddelen en een machtigingsvoorziening.

Het in gebruik nemen van de TVS markeert de start van een volgende fase in het programma ‘Digitale toegang in de zorg’: een brede beschikbaarheid van de TVS binnen de zorgsector. Het programma ondersteunt alle zorgpartijen en hun leveranciers die willen aansluiten op de TVS. In overleg met onder andere VIPP-programma’s en koepelorganisaties is hiervoor een aansluitkalender opgesteld.

Aansluiten op DigiD

De komende periode ligt de focus op het begeleiden van onder andere partijen die afspraken hebben gemaakt over het aansluiten op DigiD (zoals deelnemers aan de diverse VIPP-regelingen), of met een groot volume aan unieke authenticaties op hun online platform (zoals academische ziekenhuizen). Het aansluitteam staat klaar om ook andere zorgaanbieders en hun leveranciers alvast voor te bereiden op het aansluiten op de TVS.

Op 25 november is er een online informatiesessie voor beide doelgroepen, waarin wordt stilgestaan bij de TVS, het aansluitproces en belangrijke aspecten daaruit, zoals certificaten en assessments. Deze sessie is vergelijkbaar met de bijeenkomst over TVS van 2 november. Wie daar al geweest is, hoeft zich niet voor 25 november aan te melden.

Stappenplan

Zowel voor zorgaanbieders als leveranciers is een stappenplan uitgewerkt hoe men kan aansluiten op de Toegangverleningservice, en daarmee ook beschikking krijgt over DigiD. Dit stappenplan is nu beschikbaar in een interactieve pdf en bevat per stap relevante achtergrondinformatie.