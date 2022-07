Nieuwe site voor jongeren met stemmingsklachten

De website van Grip op je Dip was na 17 jaar toe aan een grondige upgrade. Met de interventie website richt het Trimbos-instituut zich op jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die kampen met (milde) stemmingsklachten. Ze kunnen er onder andere terecht voor informatie of een (anonieme) online chatcursus. Die bestaat uit zes online groepsbijeenkomsten, samen met andere jongeren.

De site biedt hen bovendien de mogelijkheid om te mailen met ggz-professionals. Doel van de website is jongeren in een vroege fase te helpen met het verminderen van depressieve klachten zoals somberheid, piekeren en negatieve gedachten.

Chatcursus voor stemmingsklachten

In de vernieuwde versie van Grip op je Dip ligt de nadruk vooral op de online chatcursus en het contact met ggz-professionals. Die twee opties staan nu prominent op de beginpagina van de website. Daarnaast kunnen jongeren ook een ‘Diptest’ doen en uiteraard nog steeds terecht voor relevante informatie over hun klachten.

Met het nieuwe ontwerp is Grip op je Dip een stuk toegankelijker geworden. “Een gratis, anoniem online aanbod voor voorkomen van depressie bij jongeren is uniek in Nederland en in deze tijd extra belangrijk”, aldus Lotte Voorham, projectmanager Grip op je Dip.

Dat de site na 17 jaar vernieuwd wordt, betekent niet dat er in de tussentijd niets veranderd was. In 2019 werd Grip op je Dip doorontwikkeld voor de huisartsen- en POH-GGZ-praktijk en werd ook een app gelanceerd. De waarde van de site werd in 2020 nog maar eens benadrukt toen tijdens de coronapandemie – en met name de lockdowns – bleek dat meer jongeren dan ooit kampten met somberheidsklachten. Zij bleken veel baat te hebben bij een nieuwe, blended, variant van de Grip op je Dip online groepscursus.