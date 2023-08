Nieuwe slimme software voor diepe hersenstimulatie

Boston Scientific ontvangt FDA-goedkeuring voor de volgende generatie software in beeldgestuurde programmeersoftware voor diepe hersenstimulatie. Het gaat om de Vercise™ Neural Navigator 5 Software. Deze software, wanneer gebruikt als onderdeel van de Vercise Genus™ Deep Brain Stimulation (DBS) Systems, kan clinici helpen met eenvoudige en bruikbare gegevens voor efficiënte programmering bij het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson of een essentiële tremor. Diepe breinstimulatie wordt vooralsnog vooral gebruikt bij Parkinson, maar biedt in de toekomst waarschijnlijk ook een goede behandelingsoptie voor mensen met angststoornissen, depressies en eetbuien.



Intuïtief therapiebeheer

Het totale systeem is ontworpen om intuïtief therapiebeheer te bieden aan patiënten. De mogelijkheid om de precieze plaatsing van diepe hersenstimulatie systemen te zien, stelt medische professionals in staat om therapieën af te stemmen op individuele behoeften.



Dr. Mustafa Saad Siddiqui, hoogleraar Neurologie en Neurochirurgie aan Wake Forest School of Medicine en medisch directeur van het DBS-programma bij Atrium Health Wake Forest Baptist, verwacht dat de nieuwe functies naar verwachting de stimulatie sneller op maat kan helpen realiseren en mogelijke bijwerkingen worden geminimaliseerd, zodat de behandeling verder geoptimaliseerd kan worden.

Diepe hersenstimulatie

De Vercise Neural Navigator 5 Software, voorzien van STIMVIEW XT Technology, is de nieuwste toevoeging aan het volledig geïntegreerde portfolio van beeldgestuurde programmeeroplossingen voor Boston Scientific DBS-systemen. Ontwikkeld in samenwerking met Brainlab AG, een toonaangevend op software gebaseerd medisch technologiebedrijf, hebben deze tools een vermindering van de programmeertijd met 56% aangetoond en bieden ze realtime visualisatie en stimulatie van de unieke hersenanatomie van elke persoon.

De Vercise Neural Navigator 5 Software bevat een verbeterde gebruikersinterface die patiëntgegevens weergeeft in een vereenvoudigd formaat en clinici toegang geeft tot geavanceerde instellingen voor een verbeterde behandeling. De software is ontworpen om meer flexibiliteit mogelijk te maken om zo beter om te kunnen gaan met de evoluerende behoeften van individuele patiënten in elke fase van hun aandoening.

Gepersonaliseerde behandelingen

Jim Cassidy, president van Neuromodulation bij Boston Scientific, benadrukt het belang van het ontwikkelen van zinvolle tools om artsen in staat te stellen gepersonaliseerde behandelingen voor hun patiënten te bieden. De effectieve therapie voor diepe brein stimulatie is complex en tijdrovend. Met de nieuwe FDA-goedgekeurde software kan het proces verder worden gestroomlijnd, waardoor de behandeling in samenspraak met de arts en patiënt beter kan worden afgestemd.



Boston Scientific is blij met de goedkeuring van FDA, want zonder die certificering is marktontwikkeling onmogelijk. Het bedrijf Neuralink van Elon Musk moest eerder zelfs liefst zes jaar wachten voordat ze toestemming kregen om hun breinimplantaat daadwerkelijk op mensen te mogen testen en dat heeft de marktintroductie flink vertraagd. Voor elk bedrijf, hoe groot of klein ook, blijft die FDA goedkeuring een spannend moment omdat deze de time to market aanzienlijk kan verkorten.