Nieuwe smartwatch meet bloedsaturatie en stress

De Fitbit Sense kan niet alleen de hartslag meten en onregelmatigheden analyseren met een vernieuwde en betere versie van ECG2-app. Het slimme horloge is onder andere ook voorzien van sensoren voor het meten van de lichaamstemperatuur en stress. Voor die laatste functie is de smartwatch, als eerste in de wereld, uitgerust met een elektrodermale activiteitssensor (EDA).

De functies van de Fitbit Sense stoppen echter niet wanneer je naar bed gaat. Wanneer je het slimme horloge tijdens het slapen draagt, dan analyseert hij ook de slaapkwaliteit, gebaseerd op de verschillende slaapfasen en de rusthartslag.

Smartwatch met geavanceerde sensoren

Alle gezondheidsdata die het slimme horloge verzamelt wordt inzichtelijk gemaakt via het Fitbit Premium platform. Daar kunnen gebruikers eventuele schommelingen in hun gezondheid, zoals hartslagvariaties, de ademhalingsfrequentie en zuurstof saturatie (SpO2), via een speciaal ontwikkeld dashboard in de gaten houden. Fitbit benadrukt wel dat de bloed saturatie meting niet geschikt is om een medische aandoening te diagnosticeren of te behandelen. Deze functie is puur bedoeld om gebruikers te helpen hun welzijn te beheren en informatie bij te houden.

Dat neemt niet weg dat de fabrikant met de introductie van deze geavanceerde gezoddheidssmartwatch een bijdrage wil leveren aan het gezonder maken van de wereld. “COVID-19 heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om te zorgen voor zowel onze fysieke als mentale gezondheid en welzijn. Onze nieuwe producten en diensten zijn onze meest innovatieve ooit. Ze koppelen onze meest geavanceerde sensortechnologie en algoritmen om meer informatie over je lichaam en je gezondheid te ontdekken”, aldus CEO en medeoprichter James Park.

Qua specificaties is de Fitbit Sense uitgerust met een AMOLED scherm met een geintegreerde lichtsensor. De accu van de smartwatch gaat gemiddeld zes dagen mee voordat hij weer opgeladen moet worden. De Sense is verder voorzien van ingebouwde gps, 20+ trainingsmodi, SmartTrack voor het automatisch volgen van activiteiten, Cardio Fitness Level en Score en geavanceerde slaaptools. Verder heeft hij ook een ingebouwde luidspreker en microfoon voor het aannemen van binnenkomende oproepen of het beantwoorden van sms-berichten middels spraakopdrachten.

Fitbit Premium platform

Om gebruik te kunnen maken van het Premium platform moet een apart abonnement afgesloten worden. Iedereen die de nieuwe gezondheidssmartwatch aanschaft kan ter introductie zes maanden gratis gebruik maken van Fitbit Premium. Daarna is het tarief €9,99 per maand of €79,99 per jaar. De Fitbit Sense zelf kost €329,95 en is verkrijgbaar in twee kleuren; carbon/roestvrij staal antraciet en ivoorwit/zachtgoud roestvrij staal.

Naast de Sense introduceerde Fitbit ook de Versa 3 en Inspire 2. Respectievelijk de derde generatie van de Versa fitness smartwatch en tweede generatie van de Inspire fitness tracker.