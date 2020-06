Nieuwe subsidieronde steun bij implementatie zorginnovatie

De subsidiemogelijkheid is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die ondersteuning zoeken bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk. Met de subsidie van 5.000 euro kan de aanvrager een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de zorg.

Opschalen zorginnovatie

Zorg voor innoveren startte de subsidieregeling dit jaar als vervolg op een eerdere pilot uitgevoerd door het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens deze pilot onderzochten drie versnellingsmakelaars gedurende vijf maanden op welke manier zij in de regio konden bijdragen aan het sneller opschalen van goede e-health innovaties.

Aanleiding voor het experiment was de signalering dat grote aantallen veelbelovende innovaties weliswaar werden ontwikkeld, maar het vervolgens moeilijk bleek de stap te maken naar het gebruik in de praktijk. Zorg voor innoveren stelt tevreden te zijn dat zoveel partijen serieus aan de slag gaan met implementatie, omdat dat een zo’n belangrijk onderdeel van innoveren is.

Vijf subsidierondes

De huidige subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching bestaat uit vijf rondes in de periode 2020 – 2021. Per ronde is 200.000 euro beschikbaar en per aanvrager maximaal 5.000 euro. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen, volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Een subsidieronde kan, zoals nu is gebeurd, vroegtijdig sluiten als het maximale aantal te honoreren aanvragen wordt bereikt voor de deadline en het budget is opgebruikt. De eerste ronde sloot voor de uiterste datum van indienen van 30 juni vanwege het vroegtijdig bereiken dat maximum. Een aantal aanvragen is nog in behandeling door ZonMw. Aanvragers ontvangen binnen vier weken bericht over hun subsidieaanvraag, zo werd op 12 juni gemeld.

Effect coronacrisis op aanvragen

Opvallend aan de aanvragen uit de eerste ronde was volgens Zorg voor Innoveren dat een ruime meerderheid van de aanvragen van zorgaanbieders kwam. De rest bestond uit ondernemers. Verder waren er bovengemiddeld veel fysiotherapiepraktijken onder de indieners. Juist deze beroepsgroep heeft als gevolg van de coronamaatregelen de invulling van hun zorgverlening moeten aanpassen.

Aanvragen voor innovaties op gebieden zoals beeldbellen, portals en e-health modules waren ook buiten deze groep goed vertegenwoordigd. Zorg voor Innoveren gaat ervan uit dat de tijdelijke sluiting van sommige zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis de aanvragers aangezet heeft na te denken over innoveren en het anders en efficiënter inrichten van zorg.

1 september volgende ronde

Op 1 september opent de volgende ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching. Zorg voor innoveren werkt aan een verscherping van de voorwaarden en aan nieuwe formats voor het aanvragen van subsidie. Dat moet het voor potentiële aanvragers makkelijker maken hun aanvraag te schrijven.

Behalve de Implementatie- en opschalingscoaching biedt Zorg voor Innoveren een centraal aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. De website heeft een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een loket waar direct een vraag over zorginnovatie gesteld kan worden. Zorg voor Innoveren probeert dan samen met de vijf overheidspartijen achter het platform de vraag te beantwoorden, of iemand te zoeken die dat kan.