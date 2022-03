Nieuwe technologie richt zich op gezondheid vrouwen  

Een multidisciplinaire onderzoeksgroep van Universiteit Twente onderzoekt fysieke en mentale verschillen tussen mannen en vrouwen in het geval van ziektes. Vrouwen hebben andere ziekten dan mannen maar beschrijven ook regelmatig andere symptomen bij ziekten die zowel bij man als vrouw voorkomen. Centraal bij het onderzoek van Universiteit staat het ontwikkelen van technologie die kan worden gebruikt bij preventie, diagnose en behandeling van ziekten die vooral vrouwen treffen.

Vrouwen hebben andere ziekten en aandoeningen dan mannen. Denk aan baarmoederhalskanker of eierstokkanker. Maar er zijn ook ziekten die bij een vrouw aanzienlijk vaker voorkomen dan bij mannen zoals borstkanker en osteoporose. De multidisciplinaire onderzoeksgroep wil die grote verschillen tussen man en vrouw concretiseren en er grip op krijgen middels technologie. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe datastrategieën, AI en technologieën die speciaal voor en mét vrouwen worden ontwikkeld.

Welzijn vrouwen verbeteren met technologie

Gestreefd wordt naar preventie en gepersonaliseerde zorg voor vrouwen. Het doel is niet alleen zorg op maat, het gaat ook om het optimaliseren van zelfmanagement, betere preventie en diagnostiek én een verbeterd welzijn voor vrouwen zowel op fysiek, mentaal als sociaal gebied. Het onderzoek raakt aan alle fasen in het vrouwenleven van de eerste menstruatie, zwangerschap tot en met de menopauze en daarna. Het onderzoek kan bijdragen tot groter begrip van de verschillen tussen vrouwen en mannen die tot uiting komen in andere ziektebeelden, andere klachten en ‘het anders omgaan’ met een ziekte.

Vrouwenhart

Niet alleen in Twente is men bezig met het ontwikkelen van technologie specifiek gericht op vrouwen. Op tal van andere plekken gebeurt dit ook. Onderzoekers van het Catharina Hart- en Vaatcentrum en de Technische Universiteit Eindhoven hebben bijvoorbeeld een nieuwe meetmethode ontwikkeld waarmee de weerstand en bloedstroom van de kleinste haarvaten van het hart kunnen worden geanalyseerd. Met die techniek kan de ziekte die wordt aangeduid als ‘het vrouwenhart’ beter ontdekt worden. Bij een vrouwenhart draait het om microvasculaire dysfunctie, een beeld dat heel specifieke symptomen laat zien. Met bestaande onderzoeken werd lang niet altijd de juiste diagnose gesteld terwijl dit met de nieuwe methode wel lukt.