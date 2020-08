Nieuwe technologie verbetert baarmoederhalskanker screening

De ontwikkelde nieuwe test meet en interpreteert unieke DNA-afwijkingen die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Daardoor kan het eventuele verhoogde risico op baarmoederhalskanker veel nauwkeuriger aangetoond worden. De meestgebruikte testmethode is op dit moment nog de zogenoemde PSP-methodiek. Die is echter minder accuraat met als gevolg daarvan relatief veel vals-positieve resultaten.

Nauwkeurige baarmoederhalskanker test

Wanneer de nieuwe testmethode van CC Diagnostics gebruikt wordt kan, zo voorspellen de ontwikkelaars, het aantal vals-positieve resultaten met eenderde verminderd worden. Een dergelijke verbetering van de kwaliteit van de baarmoederhalskanker screening heeft twee grote voordelen. Ten eerste zorgt het voor veel minder onrust en angst bij vrouwen die door een vals-positieve baarmoederhalskanker screening onterecht denken dat ze ziek zijn. Daarnaast, zo is berekend, kan de nauwkeurigere test alleen in Europa al een besparing van 360 miljoen euro met zich meebrengen.

“Na een uitgebreide testfase kunnen we de technologie nu in de laatste ontwikkelfase brengen om vervolgens in 2022 beschikbaar te hebben voor artsen en patiënten in Nederland en Europa. De ondersteuning van Carduso Capital heeft ons tevens in staat gesteld om een innovatiekrediet van de Rijksoverheid te krijgen. Dankzij de hulp van Carduso Capital kan deze veelbelovende technologie nu de versnelling krijgen die ze verdient”, zo vertellen Dr. Bea Wisman en Prof. Dr. Ed Schuuring van de afdeling Gynaecologisch Oncologie en Pathologie van het UMCG.

Een betere diagnose is een deel van het streven om baarmoederhalskanker sneller en beter te kunnen behandelen. Vorig jaar maakte gynaecoloog-oncoloog Ruud Bekkers van het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) bekend dat hij zich als hoogleraar gaat inzetten voor het beter bestrijden en zo mogelijk voorkomen van baarmoederhalskanker. Bekkers ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor operatierobots.

Investering in betere zorg

“Met de investering in CC-Diagnostics wordt een baanbrekende technologie vanuit het UMCG naar de markt gebracht. En met het feit dat daarmee zowel de kwaliteit van de zorg een impuls krijgt, alsook een bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van onnodige zorgkosten, past CC Diagnostics perfect in de doelstellingen van Carduso Capital”, aldus Frits Kok namens het investeringsfonds.

De provincie Groningen is een van de deelnemers in Carduso Capital. “Binnen de kennisinstellingen zijn potentiële pareltjes aanwezig. CC Diagnostics is er zo één. Door het financieren van CC Diagnostics faciliteren we een start up en stimuleren we het tot waarde brengen van kennis en het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid in de regio”, zegt gedeputeerde Patrick Brouns.