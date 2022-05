Nieuwe toolkit helpt apothekers bij online zichtbaarheid 

Apothekers zijn medicatiespecialisten, maar het lukt ze niet altijd om zichzelf als zodanig zichtbaar te maken. Om ze te helpen om zich beter te profileren, heeft de KNMP een speciale toolkit ontwikkeld. Hierin staan onder meer 21 tips om de online zichtbaarheid van een apotheker te verbeteren. In de praktijk betekent zichtbaarheid voor elke apotheker iets anders. De één wil erkenning als zorgprofessional, terwijl de ander simpelweg op zoek is naar een volwaardige plek als apotheker in de maatschappij.

Apotheker in social media

In de toolkit zijn onder meer goede voorbeelden van collega-apothekers te zien die zichzelf zichtbaar maken als medicatiespecialist. Verder kunnen apothekers tips vinden voor hun social media kanalen en voor het maken van video’s. Ook zijn er tools te downloaden voor het genereren van lokale publiciteit, waaronder templates persberichten en teksten met beelden voor sociale media.

Apotheker wil zichtbaar zijn als medicatiespecialist

Apotheker Marcel van den Bosch-Niestijl daagt op de site van de toolkit bijvoorbeeld andere apothekers uit te experimenteren met het verbeteren van hun zichtbaarheid. “Voor iedere apotheker is het interessant te onderzoeken wat er gebeurt wanneer je de eigen zichtbaarheid verbetert,” stelt de zorgapotheker. “Loont het om bijvoorbeeld vaker aan de balie te staan of om online prominenter aanwezig te zijn? Hoewel veel apothekers al actief bezig zijn met hun zichtbaarheid is het goed om aan de slag te gaan met verandering en verbetering.”

Onderscheidend vermogen laten zien

Een mooi voorbeeld om in de apotheek zelf meer aan profilering te doen geeft Marike Hasperhoven. “We doen hier niet aan borstklopperij, maar als patiënten apotheekmedewerkers complimenten geven, wil ik ie graag tonen op een beeldscherm in de apotheek. Het is belangrijk met iets moois naar buiten te treden.”

In zijn zoektocht naar meer zichtbaarheid maakte apotheker Mujtaba Al Hadi zichzelf zelfs letterlijk meer zichtbaar. Hij trok witte apothekersjas aan en ging aan de balie staan. Verrast door de positieve reacties van patiënten en zijn team blijft hij de jas voorlopig dragen. “Nu voel ik me meer zorgverlener”, laat hij weten.

Campagne waardevol advies van uw apotheker

De toolkit is een onderdeel van een bredere aanpak om de apotheker als medicatiespecialist zichtbaarder te maken bij het Nederlandse publiek. Zo is onlangs de campagne ‘Waardevol advies van uw apotheker’ begonnen. Ook start de KNMP nog voor de zomer met twee andere publiekscampagnes: de anticonceptiepil en goed voorbereid op reis. Apothekers timmeren ook op steeds meer andere wijzen digitaal aan de weg met bijvoorbeeld patiëntenapps, handige tools als kijksluiter en het op het gebied van het eenduidig en veilig uitwisselen van gegevens.