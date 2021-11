Nieuwe versie medische veldnorm AI bijna klaar

Sinds oktober 2020 heeft een brede groep experts en betrokkenen op verzoek van het ministerie van VWS gewerkt aan de veldnorm voor het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van voorspellende Artificiële Intelligentie(AI)-gestuurde algoritmen voor gezondheid en zorg. De veldnorm wordt door en voor het veld ontwikkeld, aldus VWS. Afgelopen najaar begon een team van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties met de eerste stappen in de concrete ontwikkeling van de veldnorm.

Veldnorm verduidelijk, aangescherpt

Uit de feedback op de eerste versie blijkt volgens de werkgroep een grote betrokkenheid uit het veld en veel bereidheid om mee te denken. De redactieraad heeft ruim 800 inhoudelijke reviewcommentaren verwerkt in een nieuwe versie van de AI-veldnorm. Onder meer de introductie, definities en de beschrijving van het toepassingsbereik zijn verduidelijkt en aangescherpt. Ook zijn hoofdstukken opnieuw gestructureerd, passages verduidelijkt en onderdelen inhoudelijk aangevuld.

Op dit moment is de praktijktoets in volle gang, zo stelt het betrokken VWS-programma Data voor Gezondheid. Aan de hand van bestaande casussen wordt de praktische toepasbaarheid van de veldnorm onderzocht. Er is gezorgd voor een diverse selectie aan deelnemers, verspreid over de zorgdomeinen, van startup tot grotere commerciële organisatie en zorginstelling. Met de resultaten van deze praktijktoets vindt nog eenmaal een revisie plaats. Uiteindelijk zal eind 2021 de eerste officiële versie worden gepubliceerd.

De veldnorm is relevant voor:

Toepassers (zoals zorgprofessionals, zorgaanbieders, medische en wetenschappelijke verenigingen, onderwijs, IT leveranciers en burgers);

Ontwikkelaars (zoals verantwoordelijk ontwikkelaars, validatoren, onderzoekers, datamanagers en data leveranciers);

Controlerende instanties (bijvoorbeeld (intern) toezichthouders, Notified bodies, privacy officers, verzekeraars, reviewers);

Maatschappelijke partijen (denk aan patiënt(en)-(verenigingen), belangenpartij, politieke partijen).

Expertsessies

Om belanghebbenden van de veldnorm zoals AI-ontwikkelaars, zorgaanbieders, IT-leveranciers, controlerende instanties en maatschappelijke partijen kennis te laten maken met de veldnorm, worden parallel aan de praktijktoets virtuele expertsessies georganiseerd. Per sessie krijgen deelnemers een introductie over de toepassing van AI binnen één of twee zorgdomeinen naar keuze.

Daarnaast komen belangstellenden meer te weten over de Veldnorm Medische kwaliteit AI aan de hand van een praktijkvoorbeeld, door de verschillende onderdelen in de norm langs te lopen. Na afloop van de sessie moet duidelijk zijn veldnorm in de praktijk kan en zal betekenen.

De volgende sessies staan gepland:

Dinsdag 23 november, 16.30 tot 17.30: Zorgdomeinen Care & GGZ.

Woensdag 24 november, 16.30 tot 17.30: Zorgdomein Medisch Specialistische Zorg (MSZ).

Woensdag 1 december, 16.30 tot 17.30: Preventie en Eerstelijn.

Aanmelden kan via mail.