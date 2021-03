Nieuwe versie zelfredzaamheid-app Signaleren

De Innovatie-impuls is een programma van VWS voor duurzame inzet van e-health en andere digitale toepassingen. De regeling wordt uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp. Eén van de thema’s is zelfredzaamheid. In dit kader kwam Koraal met een vervolgpilot op de app SignaLEREN.

SignaLEREN helpt spanning reguleren

SignaLEREN is een app die Koraal en Ivengi hebben ontwikkeld om jongeren te helpen hun spanning beter te reguleren. De app biedt verschillende oefeningen die naar behoefte van iedere jongere kan worden ingesteld. Voorbeelden zijn ademhalingsoefeningen, een rustgevend filmpje kijken of luisteren naar een ingesproken boodschap van de ouder.

Brigitte Blijlevens en Natalie van Hilst hebben de oorspronkelijke app vanuit de praktijk ontwikkeld. “Met de app SignaLEREN proberen we daar waar het kan de cliënt de regie te geven”, vertelt Blijlevens. “Zeker wanneer een cliënt hoog in spanning zit kan dit belangrijk zijn. Een cliënt zei het zelf al heel treffend; met de app kan ik zelf bepalen wat ik kan doen en hoeft de groepsleiding dat niet voor mij te doen.”

App opgenomen in Innovatie-Impuls

Zorgorganisatie Ipse de Bruggen (gehandicaptenzorg, Zuid-Holland) kwam met het voorstel de app op te nemen binnen de Innovatie-impuls. Katja Tempelaars, gedragsdeskundige bij Ipse de Bruggen: “Als gedragsdeskundige loop je er tegenaan dat een cliënt iets leert in een therapiesessie, maar vervolgens toch moeite heeft om het geleerde toe te passen in het dagelijks leven. Met een app stel je de cliënt in staat om op ieder moment dat dit nodig is, zelf zijn spanning te reguleren met een zelfgekozen interventie. Dit maakt hem minder afhankelijk van wat de begeleider kan doen, je legt de regie bij de client.”

De afgelopen jaren hebben Koraal (actief in zes regio’s in Noord-Brabant en Limburg op de gebieden jeugdhulp, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en (begeleiding naar) werk) en Ivengi de app SignaLEREN doorontwikkeld. Sinds de zomer van 2020 vond een intensieve samenwerking plaats tussen Ivengi, Ipse de Bruggen, Koraal, ’s Heeren Loo, de Haardstee en de Innovatie-impuls waar Vilans en Academy het Dorp de ondersteunende partijen in zijn.

Met deze partijen is het gelukt om de app te optimaliseren waardoor die nu goed aansluit op de eindgebruiker. De app SignaLEREN versie 2.0 is inmiddels voor alle organisaties beschikbaar.