Nieuwe website voor ziekenhuischeck

Op ziekenhuischeck.nl geven alle Nederlandse ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van de behandelingen en hun patiëntenzorg. De site heeft naast actuelere info nu ook een nieuwe homepage. Alle relevante ziekenhuisinformatie is op de site nu makkelijker te vinden volgens betrokkenen en ziekenhuizen kunnen met elkaar worden vergeleken.

Up to date wachttijden op ziekenhuischeck.nl

De vernieuwing is al begonnen sinds januari 2022, want vanaf dat moment worden de wachttijden op de site vaker up to date gehouden. Er zijn meerdere soorten wachttijden: hoe lang moet een patiënt wachten voor een gepland onderzoek, voor een afspraak in de polikliniek of voor de behandeling zelf.

Patiënten mogen in Nederland zelf kiezen in welk ziekenhuis ze geholpen worden. De wachttijd is één van de zorgelementen waar patiënten hun keuze op kunnen baseren. Met een duidelijk wachttijdenoverzicht kunnen patiënten makkelijker hun weg vinden naar voor hun de best passende ziekenhuiszorg, menen de Patiëntenfederatie en de NZa. Met behulp van ziekenhuischeck.nl kunnen ze nu ook op tal van andere factoren ziekenhuizen in de buurt vergelijken en tot een keuze komen die het beste bij hen past.

Externe verantwoordelijkheid

Sommige ziekenhuizen updaten deze info nu zelfs dagelijks. Hiernaast zijn er op de website nu nieuwsberichten te vinden over patiëntbelangen en is er informatie over een selectie behandelingen waarvoor ziekenhuizen externe verantwoording afleggen. Een nieuw onderdeel is de button ‘Aantal patiënten’ die laat zien hoeveel patiënten jaarlijks in het ziekenhuis komen voor een eerste afspraak op de polikliniek en hoeveel patiënten in het ziekenhuis komen voor een dagbehandeling of voor een opname.

Revalidatiecheck.nl

Ook revalidatie-instellingen houden veel gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of de patiënttevredenheid. Van drie veel voorkomende revalidatiebehandelingen wordt tegenwoordig het resultaat van de behandeling gemeten en die info is terug te vinden op revalidatie.nl. Op die site kunnen ook revalidatie-instellingen met elkaar worden vergeleken.