Nieuwe Whole-Body PET/CT-scanner voor het UMCG

De Vision Quadra van Siemens Healthineers is geschikt voor brede klinische en wetenschappelijke doeleinden en het UMCG is pas het vierde ziekenhuis ter wereld, na ziekenhuizen in Bern, Sydney en Heidelberg waar deze nieuwe PET/CT-scanner geplaatst wordt. Het UMCG verwacht dat de eerste patiënten medio september in de scanner gaan.

“Met deze Whole-Body PET/CT-scanner kunnen patiënten sneller gescand worden, met minder nucleaire speurstof. Ook biedt de Quadra tal van mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek”, zegt Ronald Borra, adjunct-hoogleraar Radiologie in het UMCG. “Doordat we minder nucleaire speurstof nodig hebben, kunnen we nu ook kinderen scannen met minder straling”, voegt Andor Glaudemans, nucleair geneeskundige en hoogleraar Multimodale Beeldvorming van Infecties en Inflammatoire ziekten daar aan toe.

PET/CT-scanner voor interactie tussen organen

Met 106 centimeter is het zogenoemde axiaal gezichtsveld van de Vision Quadra vier keer groter dan van de huidige PET/CT-scanners. Daarmee kunnen alle vitale organen gelijktijdig in één gezichtsveld in beeld gebracht worden. Dat zorgt er tevens voor dat interacties tussen organen nog beter in kaart worden gebracht. Een beperking waar de huidige scanners nog steeds mee te maken hebben.

De nieuwe Whole-body PET/CT-scanner kan ook helpen om te bepalen welke behandeling voor een individuele patiënt geschikt is. En op termijn zal deze scanner ingezet worden voor preventieve screening in risicopopulaties.

Wetenschappelijk onderzoek

Behalve de genoemde klinische voordelen kan de Vision Quadra ook ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar Long COVID. Bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen kan de scanner ingezet worden om te bepalen of grootschalig vervolgonderzoek al dan niet zinvol is.

Het UMCG gaat, tot slot, samen met Harvard Medical School, onderzoek doen naar mogelijkheden om – met behulp van kunstmatige intelligentie – infecties en oncologische processen beter te identificeren, wat invasieve ingrepen overbodig zou kunnen maken.

Drie jaar geleden was het UMCG ook een van de eerste ziekenhuizen die de voorganger van de Whole-body PET/CT-scanner in gebruik nam.