Nij Smellinghe zet beeldbellen vol in tijdens coronacrisis

De poliklinieken van Nij Smellinghe handelen afspraken nu zoveel mogelijk telefonisch af. In sommige situaties is het echter van grote toegevoegde waarde als de patiënt en zorgverlener elkaar kunnen zien via beeldbellen. Een voorbeeld is het nagesprek met een patiënt die onlangs een chirurgische ingreep heeft ondergaan, de consulten van psychologen en psychiaters met hun patiënten en de ondersteuning van fysiotherapeuten bij de oefeningen die patiënten thuis uitvoeren.

Chatten en beeldbellen

Dit is voortaan mogelijk in Nij Smellinghe met de app BeterDichtbij. Deze app heeft een chatfunctie én de mogelijkheid tot beeldbellen. In onderlinge afstemming nodigt Nij Smellinghe mensen uit voor gebruik van de app. Zij krijgen dan een e-mail met instructie.

Nij Smellinghe zet de app ook in voor patiënten die met (verdenking op) het coronavirus op de Intensive Care (IC) liggen. Zij mogen helaas geen bezoek ontvangen. Voor naasten is het prettig om middels beeldbellen toch op de hoogte te kunnen blijven van de situatie van de patiënt, zo stelt het ziekenhuis. In dit geval kan de zorgverlener beeldbellen met naasten. Voordeel van het gebruik van BeterDichtbij is dat naasten ook via de chat vragen kunnen stellen aan de medewerkers van de IC.

Zorg toegankelijk

Met de inzet van beeldbellen en chatten via BeterDichtbij wil het Friese ziekenhuis de zorg zo veel mogelijk bereikbaar en toegankelijk. Nij Smellinghe ging in april 2019 met de BeterDichtij-app van start. Dat betrof eerst patiënten van de afdelingen Cardiologie en Dermatologie, die voortaan laagdrempelig konden appen met hun eigen behandelaar, bijvoorbeeld de arts. Via de beveiligde en gratis BeterDichtbij-app kunnen patiënten praktische en medische vragen rechtstreeks stellen aan hun behandelaar op het moment dat het hun uitkomt. Via samenwerking KPN is ook beeldbellen mogelijk. Ziekenhuis Nij Smellinghe was destijds het eerste Friese ziekenhuis dat gebruik maakt van BeterDichtbij.

BeterDichtbij maakte halverwege maart bekend dat de digitale (e-health) dienst vanwege de bijzondere situatie rondom het coronavirus (COVID-19) kosteloos beschikbaar werd gesteld aan alle ziekenhuizen in Nederland. In de strijd tegen de verspreiding van het virus moeten veel huisartsen(posten) en ziekenhuizen afspraken afzeggen of vervangen door zorg op afstand. Patiënten kunnen nu, na persoonlijke uitnodiging, digitaal in contact blijven hun eigen artsen.