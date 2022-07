Nij Smellinghe zet Healthdot in bij hoog-risico patiënten

Het gebruik van de draagbare sensor helpt om sneller verslechtering of complicaties op te merken. Met name bij hoog-risico patiënten, zoals darmkankerpatiënten die geopereerd zijn, heeft de sensor volgens Nij Smellinghe meerwaarde. Het ziekenhuis zet de Healthdot dan ook in om dergelijke hoog-risico patiënten met een alvleesklierontsteking, maagdarmbloeding of levercirrose te monitoren.

Eerder ingrijpen

De sensor in de slimme pleister registreert subtiele lichaamssignalen – zoals versnelde ademhaling en hartslag – die kunnen aangeven dat een conditie verslechtert voordat de patiënt dit zelf merkt. Vervolgens kan een verpleegkundige een waarschuwing krijgen en direct actie ondernemen. Ook door de in een dashboard gecreëerde grafiek met meetresultaten een aantal keer per dag te bekijken, wordt verslechtering of een complicatie bij een patiënt eerder opgemerkt en aangepakt.

De patiënten die de sensoren hebben gedragen, zijn positief. Zo geven ze vaak aan dat het dragen van de sensor een veilig gevoel geeft. Verpleegkundigen geven onder meer aan dat de sensor helpt bij het onderbouwen van een ‘niet-pluis-gevoel’. Volgens verpleegkundige Lennard de Groot merken zorgprofessionals vaak dat er iets niet klopt met een patiënt, zonder echt de vinger op de zere plek te kunnen leggen. Nu kunnen zij dit gevoel met cijfers onderbouwen.

De sensor meet ook de houding en mate van beweging van een patiënt. Op de afdeling Fysiotherapie wordt onderzocht of de gegevens bruikbaar zijn om beweging op de afdeling bij de patiënt te stimuleren. Voldoende bewegen bevordert namelijk het herstel. Verder bekijkt Nij Smellinghe of op termijn meer patiëntgroepen met een verhoogd risico op verslechtering en complicaties in aanmerking komen voor de sensor.

Groeiend gebruik

Verpleegkundige De Groot verwacht dat het gebruik van draagbare sensoren de komende jaren zal toenemen en een bijdrage gaat leveren aan het slim omgaan met zorg. Zo kan de focus gelegd worden op patiënten die zorg echt nodig hebben en kunnen andere patiënten mogelijk eerder naar huis. “Om hier al ervaring mee op te doen gebruiken we de draagbare sensor nu op een verpleegafdeling binnen het ziekenhuis.”

Léon Kempeneers, managing director van Philips Benelux, stelt dat met de introductie van de draagbare sensor een verbetering in de zorg voor patiënten in de regio en de zorgverleners gerealiseerd kan worden. Het gebruik van de Healthdot sluit volgens Kempeneers verder aan bij de bredere samenwerking in de regio. Philips en Nij Smellinghe zitten met de gemeente Smallingerland, het Innovatie Cluster Drachten, De Friese Poort en de Rijks Universiteit Groningen in de Alliantie van Drachten (in oprichting), om onder andere het innovatieklimaat in de regio te verbeteren. De partijen willen later dit jaar de intentieverklaring voor samenwerking binnen de Alliantie van Drachten tekenen.

Bredere inzet Healthdot

Philips introduceerde de Healthdot in 2021. De draagbare sensor is de afgelopen jaren bij een aantal ziekenhuizen voor één of meerdere zorgpaden in gebruik genomen. Inmiddels zijn er negen ziekenhuizen en klinieken die al dan niet in een pilotstudie werken met de slimme pleister. Daaronder het Bravis ziekenhuis, het Catharina ziekenhuis, de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) en het Zuyderland ziekenhuis. Ook het Isala ziekenhuis, MaasstadRijnstate en het Diakonessenhuis zetten de Healthdot al in of gaan dit op korte termijn doen.