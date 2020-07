Nivel infographic helpt huisartsen bij implementatie e-health

Het Nivel heeft een handig overzicht van zeven e-health toepassingen voor de huisartsenzorg samengesteld. Naast een beeldende beschrijving, in de vorm van een gratis te downloaden infographic, is er ook een stappenplan voor de implementatie beschikbaar. Ook die is gratis te downloaden. Het Nivel wil met het deze overzichten het gebruik van e-health toepassingen in de huisartsenzorg bevorderen.