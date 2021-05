NL AIC lanceert de Nationale AI-Zorg cursus

Doel van de Nationale AI-Zorg cursus is het creëren van bewustwording voor de mogelijkheden van AI, in eerste instantie bij iedereen die werkzaam is binnen de zorgsector. De cursus richt zich daarom dan ook op een brede doelgroep zorgverleners, van (huis)arts tot verpleegkundige en van GGZ-medewerker tot mantelzorger.

Naast zorgverleners is de cursus ook interessant voor studenten. De NL AIC streeft ernaar dat basisinformatie en kennis over AI, de toepassing van AI en eventuele gevolgen van AI voor iedereen toegankelijk is.

Nationale AI-Zorg cursus

De Nederlandstalige Nationale AI-Zorg cursus bestaat uit dertien modules van elk zes tot vijftien minuten. De modules zijn gevuld met een gevarieerd lesprogramma, van (theoretische) lesstof tot video’s en interactieve elementen. Voor het doorlopen van de volledige cursus moet je zo’n twee en een half uur uittrekken.

Als cursist wordt je door arts Emma Bruns meegenomen op een ‘patient journey’ langs meer dan tien use-cases en twintig experts die inzicht geven in verschillende AI-toepassingen in de zorg. Van diagnose, via behandeling tot en met zelfmanagement. Daarbij komt ook alles op het gebied van AI aan de orde. Van algoritmes, machine learning (voorspellingen doen die gebaseerd zijn op data) tot en met deep learning (beeld- en spraakherkenning).

Toegespitst op de zorg

De Nationale AI-Zorg cursus is voor iedereen beschikbaar, via deze website. Mede door de modulaire opzet kan iedereen de cursus in zijn of haar eigen tempo volgen. Na afloop ontvangt iedere cursist een een certificaat die aantoont dat de cursist een goed beeld heeft van hoe AI in de zorg kan worden toegepast en wat de eventuele gevolgen zijn voor het werk.

Onlangs lanceerde de NL AIC in samenwerking met de TU Delft ook al een uitgebreidere cursus, Elements of AI. Die geeft deelnemers inzicht in de basis van AI. De Nationale AI-Zorg cursus is tot op zekere hoogte te vergelijken met Elements of AI, met dien verstande dat deze nieuwe cursus volledig op AI in de zorg toegespitst is.