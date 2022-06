Nog eerder naar huis na een orthopedische ingreep

Lange tijd in het ziekenhuis verblijven is soms niet te vermijden, maar het is al vaker bewezen dat de meeste patiënten na een ingreep in hun eigen vertrouwde omgeving sneller herstellen. Het Isala ziekenhuis biedt deze optie nu ook voor patiënten die in het ziekenhuis een orthopedische ingreep ondergaan hebben voor een infectie aan bijvoorbeeld een heupprothese of ander implantaat.

Eerder ontslag na orthopedische ingreep

Tot voor kort moesten patiënten na een orthopedische ingreep in het ziekenhuis verblijven totdat duidelijk was of de antibiotica waarmee direct na de operatie gestart wordt, de juiste was. Daarna mochten zij pas, met het antibiotica-infuus, naar huis om daar verder te herstellen.

Vanaf nu hoeven deze patiënten, wachtend op die uitslag, niet meer in het ziekenhuis te verblijven. Onder toezicht van het Medisch Coördinatie Bureau van het Isala kunnen zij dus nog eerder naar huis om daar verder aan het herstel te werken. Mocht blijken dat een patiënt toch nog een andere antibiotica nodig heeft, dan wordt dat vanaf nu door de apotheek en een thuiszorg verpleegkundige geregeld.

Door de zorg voor deze patiënten nog eerder ‘aan huis’ te leveren zullen jaarlijks zo’n 80 orthopediepatiënten het ziekenhuis eerder kunnen verlaten dan dat nu het geval is. “Dat zijn patiënten van Isala maar ook van andere ziekenhuizen. Zij hebben een infectie gekregen aan hun kunstheup of kunstknie en moeten daarom opnieuw geopereerd worden”, vertelt Physician assistant (PA) Jeroen Rekveldt.

Een van de eerste patiënten die kon profiteren van het eerder ontslag na een orthopedische ingreep, is zeer te spreken over de nieuwe werkwijze. “Thuis kan ik een beetje rondlopen met mijn infuus en rollator en mijn vrouw helpen bij het eten koken. In het ziekenhuis ben je toch minder actief. Iedere dag komt er een verpleegkundige van Icare. Zij geeft mij dan nieuwe antibiotica via het infuus. Binnenkort komt er iemand thuis bloedprikken. Het lab in Isala kan dan zien hoe het gaat met de infectie in mijn bloed en hoeveel medicijnen ik nog nodig heb. Ook dat kan dus gewoon thuis. Geweldig toch”, aldus meneer Beens.

Een ‘bijwerking’ van de coronapandemie

Zoals veel andere (digitale) innovaties op het gebied van de ziekenhuiszorg is ook eerder ontslag met thuismonitoring na een ingreep tijdens, en onder druk van, de coronapandemie in een stroomversnelling gekomen. In het Isala werden deze ontwikkelingen in gang gezet door het Medisch Coördinatie Bureau.

Dreigende capaciteitsproblemen – volle IC’s, te weinig bedden – en de contact beperkende maatregelen noopten ziekenhuizen tot deze (drastische) veranderingen. Tijdens de pandemie startten daarom veel ziekenhuizen met het eerder ontslaan van coronapatiënten die dan, ook met zuurstof ondersteuning, thuis verder konden herstellen terwijl ze op afstand gemonitord werden. Het Isala ziekenhuis is een van de zorginstellingen die de afgelopen jaren flink werk gemaakt heeft van thuismonitoring, onder andere voor ICD, MS en COPD patiënten.