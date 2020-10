Nog geen positiever beeld over e-health door coronacrisis

Het doel van de peiling was om het gebruik van e-health en digitale toepassingen in de gezondheidszorg ten tijde van de coronapandemie in Nederland in kaart te brengen en waar mogelijk te vergelijken met voorgaande jaren.

Gezien de enorme vlucht die de uitrol en het gebruik van e-health toepassingen tijdens de coronacrisis genomen heeft, werd misschien verwacht dat consumenten een positiever beeld van digitale zorgtoepassingen zouden vormen.

E-health vlucht tijdens coronacrisis

De afgelopen zes maanden zijn immers veel meer Nederlanders in aanraking gekomen met e-health en andere digitale toepassingen binnen de zorg. Zoals videoconsulten en monitoring op afstand. De resultaten van het onderzoek van Nivel zijn vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren.

Daaruit blijkt dat, vergeleken met 2019, Nederlanders gedurende de corona-uitbraak vergelijkbaar denken over de meerwaarde van digitale toepassingen in de zorg als het gaat om contact met de zorgverlener, kosten van de gezondheidszorg en zorg dichterbij huis. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de peiling voor het onderzoek eind mei uitgezet is binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dat was weliswaar op het hoogtepunt van de eerste golf van de coronacrisis, maar amper twee maanden na de versnelling van de uitrol van digitale zorgtoepassingen.

Deze grafiek uit het Nivel onderzoek toont het percentage dat aangeeft in welke mate digitale toepassingen een bijdrage kunnen leveren aan de zorg in 2019 en 2020 (Bron: Nivel)

In de peiling is iets meer dan de helft het eens met de stellingen dat digitale toepassingen in de zorg ervoor zorgen dat mensen makkelijker contact kunnen leggen met hun zorgverlener en dat kosten van de gezondheidszorg lager worden. Iets minder dan de helft is het in 2020 eens met de stelling dat digitale toepassingen in de zorg ervoor kunnen zorgen dat mensen zorg dichter bij huis kunnen krijgen. Deze reacties zijn sterk vergelijkbaar met die in 2019. De coronapandemie en de bijkomende veranderingen in zorgverlening lijken hier dus weinig invloed op te hebben gehad.

De peiling is eind mei in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door het Nivel uitgevoerd. De respons was 59%, wat neerkomt op 899 respondenten. In de peiling werden het gebruik van en de ervaringen met verschillende manieren van contact op afstand uitgevraagd, zonder informatie over de achterliggende zorgvraag.