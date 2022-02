NOK start met thuismonitoring na maagverkleining

De NOK werkt voor deze thuismonitoring oplossing samen met Philips en de leverancier van de medische notificatie oplossing CLB. De Healthdot sensor en slimme software (Philips IntelliVue Guardian) maken het mogelijk dat patiënten thuis geobserveerd kunnen worden. “Een verblijf in het ziekenhuis kost geld en legt beslag op de beddencapaciteit. Door patiënten op afstand te monitoren kunnen we dezelfde ondersteuning bieden, maar gaat dit niet ten koste van ziekenhuisbedden”, vertelt Kobus Dijkhorst, directeur van de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Thuismonitoring in alle klinieken

De Healthdot sensor meet gedurende twee weken elke vijf minuten de ademhalingsfrequentie, hartslag, activiteit en lichaamshouding van een patiënt. De NOK hoopt met het gebruik van de sensor en IT-technologie revalidatiekosten te besparen en ervoor te zorgen dat het ziekenhuispersoneel zich kan richten op andere patiënten.

Wanneer de vitale waardes bij een patiënt verslechteren, dan wordt via het medische notificatieoplossing van CLB realtime een melding naar de telefoon van de chirurg gestuurd. Vervolgens kunnen de zorgverleners direct contact opnemen met de betreffende patiënt. Het streven van de NOK is om deze vorm van thuismonitoring, na de start in het Groene Hart Ziekenhuis, uiteindelijk in alle klinieken uit te rollen.

Herstel in eigen omgeving

“Met deze oplossing stellen wij de patiënt in staat om te herstellen in zijn of haar eigen omgeving. De technologie zorgt ervoor dat de behandelend chirurg een melding ontvangt als de situatie van de patiënt verslechtert. Op dat moment kan ik als chirurg contact opnemen met de patiënt en deze eventueel terug laten komen voor nader onderzoek in het ziekenhuis”, aldus Ronald Liem, chirurg bij de Nederlandse Obesitas Kliniek en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Er zijn in Nederland al meerdere voorbeelden van ziekenhuizen die patiënten na een succesvol verlopen chirurgische ingreep de mogelijkheid bieden om met thuismonitoring thuis (verder) te herstellen. Het is een oplossing waarbij het mes duidelijk aan twee kanten snijdt. De patiënt is eerder weer in zijn eigen vertrouwde omgeving en het ziekenhuis kan de eerder vrijgekomen capaciteit weer voor andere patiënten inzetten.