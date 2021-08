Non-invasieve patiëntmonitoring in EIT Digital Challenge

De genomineerde bedrijven die meedingen binnen de EIT Digital Challenge 2021 variëren van een Digitale audit voor supply chains in de voedingsmiddelenindustrie tot een AI-gedreven platform voor de verbetering van orgaantransplantatie. Plus het Nederlandse Neurocast, met een oplossing voor non-invasieve patiëntmonitoring. De drie winnaars van de EIT Digital Challenge ontvangen een jaar lang ondersteuning door de EIT Digital Accelerator ter waarde van 50.000 euro. De EIT Digital Accelerator helpt de scale-ups met de uitbreiding van hun activiteiten in Europa.

Neurocast patiëntmonitoring

Neurocast is een van de Nederlandse genomineerden. Zij ontwikkelden een non-invasieve oplossing voor patiëntmonitoring. Daarvoor worden alledaagse digitale interacties, zoals smartphonegebruik, omgezet in medisch goedgekeurde resultaten. Hierdoor wordt het monitoren van individuele patiënten in het dagelijks leven mogelijk. Zonder actieve bijdrage van de patiënt, met privacy hoog in het vaandel en beschikbaar voor iedereen.

Met het platform helpt Neurocast patiënten, artsen en onderzoekers het verloop en de oorzaak van chronische ziekten zoals MS, Alzheimer of kanker beter te begrijpen. De ontwikkelaars van het platform gaan uit van het standpunt dat gegevens die iets kunnen vertellen over hoe het met een patiënt gaat – mentaal, fysiek of emotioneel – verborgen zitten in de wijze waarop zij met technologie omgaan. “Daarom hebben we het tot onze missie gemaakt om dagelijkse digitale interacties om te zetten in klinisch goedgekeurde resultaten, waardoor artsen en onderzoekers onopvallend de prestaties van individuele patiënten in het dagelijks leven kunnen meten”, aldus Neurocast.

Smartphone, smartwatch en computer

In eerste instantie startte Neurocast met de smartphone als primaire device voor het non-invasieve patiëntmonitoring platform. Inmiddels wordt ook het gebruik van andere apparaten, zoals computers en smartwatches gemeten. “Neurocast verzamelt niet alleen gegevens over toetsaanslagdynamiek met sensor-, gezondheids- en e-PROM-gegevens, maar bovenal ontwikkelen we algoritmen die onze Real-World Data in de juiste context plaatsen en deze correleren met gouden standaarden die door onderzoekers over de hele wereld worden gebruikt.”

Het finale-evenement van de EIT Digital Challenge op 21 september en dan moet duidelijk worden of Neurocast in de prijzen gevallen is.