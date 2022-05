Noodkreet: Chiptekort bedreigt productie medische systemen

Op het eerste oog neemt de medische industrie met 1% van de wereldwijde chipproductie slechts een kleine hap uit het totale aanbod. Toch is het ook voor de medische wereld lastig om deze essentiële onderdelen van technologie in te kopen. Met name door de broodnodige digitale transformatie zijn er steeds meer chips nodig, maar ook een inhaalslag omtrent de coronacrisis en de toenemende vergrijzing spelen een grote rol.

De Europese Commissie heeft inmiddels een aanbeveling gedaan aan de lidstaten om chiptekorten aan te pakken en prioriteit te geven aan leveringen voor de zorgsector. Ook grote producenten van medische technologie roepen op om bij de inkoop van chips voorrang te krijgen. Het zou niet zo moeten zijn dat de medische sector straks moet concurreren om chips met de automotive, consumentenelektronica of de entertainmentindustrie.

Philips waarschuwt voor chiptekort

Al in 2021 sprak de topman van Philips zijn zorgen uit over de chiptekorten. Het concern vreest onder meer dat het de productie van apparatuur om hartstilstanden te behandelen op korte termijn moet stoppen vanwege het wereldwijde chiptekort. Volgens topman Van Houten is er al sprake van ‘krapte’ bij deze apparaten. “We maken ons zorgen over die krapte, ook omdat het kritische medische apparatuur betreft. We willen natuurlijk niet in een situatie komen waarin we straks ziekenhuizen niet kunnen beleveren omdat geen apparatuur gemaakt kan worden. De kans dat we deze apparaten straks niet meer kunnen maken is reëel.”

Veel chips nodig voor digitale transformatie

Het zorgwekkende chiptekort komt op een moment dat zorgaanbieders onder toenemende druk komen te staan, onder meer door de vergrijzing en de toename van chronische ziekten. Tevens zijn er steeds meer patiënten en is er een groeiend tekort aan zorgmedewerkers. Uiteraard kan én moet de digitale transformatie van de gezondheidszorg helpen om de druk die er is te verlichten. Zo kan het gezondheidssysteem worden verbeterd. Alleen zijn voor die transformatie dus chips nodig, een heleboel chips. Het is dus de kunst om te voorkomen dat het tekort aan chips de digitale transformatie laat ontsporen.

Nú handelen om halfgeleiders veilig te stellen voor zorg

‘We moeten kortom nú handelen om halfgeleiders veilig te stellen om een ​​duurzame toewijzing van chips voor levensreddende medische apparaten en systemen te behouden en de zorgverlening te blijven verbeteren’, aldus staat te lezen in een artikel op het World Economic Forum. Grote spelers op de markt voor medische technologie werken voor dat doel nauw samen en willen zo de transparantie in het marktaanbod. Tevens beklemtonen zij de grote noodzaak om toegang te krijgen tot voldoende chips. Verder werken de brancheverenigingen van de medische technologie samen met wetgevers, overheidsinstanties en de bredere industrie om een oplossing voor lange termijn te vinden.



Om de cruciale aard van het chiptekort te onderstrepen, heeft de Europese Commissie een aanbeveling gedaan aan de lidstaten om deze tekorten onmiddellijk aan te pakken en samen te werken met chipfabrikanten om prioriteit te geven aan kritieke sectoren zoals de gezondheidszorg. Ook de Amerikaanse overheid onderkent de impact van het chiptekort op patiënten en is in gesprek met de industrie over het prioriteren van de medisch-technologische sector.