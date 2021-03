Noordwest: met Twiin niet langer uitwisseling data via dvd

In december 2020 kondigde een aantal Noord-Hollandse ziekenhuizen aan voortaan digitaal beelden uit te wisselen op basis van het Twiin-afsprakenstelsel. Het ging vooralsnog om het Amsterdam UMC, het BovenIJ Ziekenhuis, Amstelland Ziekenhuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het OLVG en Flevoziekenhuis zouden zich op korte termijn aansluiten.

Project DVDexit

De overstap maakt deel uit van project DVDexit van het Twiin-samenwerkingsverband. Dat streeft net als vergelijkbare initiatieven zoals Samen Vooruit en NUTS naar gezamenlijke standaarden en afspraken voor de uitwisseling van medische gegevens, ongeacht het gebruikte systeem. Twiin meldde afgelopen november dat alle ziekenhuizen en steeds meer zelfstandige klinieken zich aangemeld hebben voor deelname aan DVDexit.

Dat betekent dat in de loop van 2021 geen enkele dvd meer mee hoeft met een patiënt wanneer die van het ene naar het andere ziekenhuis overgeplaatst wordt. De noodzakelijke medische informatie verloopt dan digitaal via het Twiin-platform. Alleen zorgpartijen die voldoen aan strenge beveiligingseisen mogen gebruikmaken van dit platform. Onder de noemer ‘DVDexit’ is op landelijk niveau hard gewerkt dit voor elkaar te krijgen. Dit initiatief wordt betaald door Zorgverzekeraars Nederland en gesteund door de branchepartijen en de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.

Volgende stap Twiin

De volgende stap voor het Twiin-platform is dat de aanvrager zélf de informatie direct digitaal kan ophalen bij een andere zorginstelling. Dus zonder tussenkomst van een zorgverlener. Met die werkwijze worden momenteel al goede ervaringen opgedaan met het in Noord-Holland beschikbare XDS-platform, waarop Noordwest, Amsterdam UMC en AVL zijn aangesloten. Op het XDS-platform is de medische informatie altijd direct beschikbaar voor zorgverleners die gemachtigd zijn om deze medische informatie in te zien. Gegevens komen alleen beschikbaar wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Ontwikkelingen zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek (zorg op afstand, ketenzorg) en Samen beslissen (meer regie voor de patiënt) maken eenvoudige instellingoverschrijdende digitale uitwisseling van gegevens steeds belangrijker. Als onderdeel van het programma ‘Digitaal gastvrij ziekenhuis’ brengt Noordwest daarom versnelling aan op de digitale gegevensuitwisseling, vertelt Jos van Helvoirt, hoofd zorgadministratie en nauw betrokken bij deze ontwikkelingen.

“Het DVDexit-programma sluit hier natuurlijk mooi op aan. We waren altijd genoodzaakt dvd’s te gebruiken voor gegevensuitwisseling. Daardoor was medische informatie langer onderweg dan wenselijk is. Ook is het proces met dvd’s arbeidsintensief en bestaat het risico dat dvd’s met belangrijke, privacygevoelige informatie zoekraken. Het Twiin-platform biedt een goed beveiligd, landelijk alternatief.”