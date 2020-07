Noordwest voegt videoconsult toe aan patiëntenportaal

Aan het begin van de coronacrisis besloot Noordwest Ziekenhuisgroep al om de uitrol van videobellen via HiX te versnellen door de pilotfase, waarbij de nieuwe service in een gecontroleerde, beperkte, setting getest zou worden, over te slaan. Na de eerste piek van de coronacrisis is het besluit genomen om het videobellen met de patiënt te blijven faciliteren. De toevoeging van het videoconsult aan het patiëntenportaal Mijn Noordwest is het logische gevolg van dat besluit.

Voordelen videoconsult

Het grote voordeel van het inzetten van videoconsult is evident. Patiënten hoeven daardoor immers niet meer voor alle afspraken fysiek naar het ziekenhuis. Maar, door de beeldverbinding kunnen patiënten indien nodig toch bepaalde zaken laten zien. Denk aan huidaandoeningen, medicatie of medische hulpmiddelen. Dat geldt natuurlijk ook voor de zorgverlener wanneer deze foto’s of uitslagen van onderzoeken met de patiënt bespreekt. Dit is zeker ten tijde van de coronacrisis, waardoor fysieke afspraken bij zorginstellingen waar mogelijk tot een minimum beperkt worden, een groot pluspunt.

Een ander voordeel is dat patiënten tijdens het videoconsult in hun eigen, vertrouwde, omgeving kunnen blijven. Desgewenst kan de patiënt er ook voor kiezen dat een naaste of familielid bij het videoconsult aanwezig is. De ervaring leert patiënten het gesprek met hun zorgverlener gemakkelijker voeren wanneer ze in hun eigen omgeving, eventueel met steun van een naaste of familielid. Tijdens de coronacrisis werden veel afspraken al telefonisch afgehandeld, maar beide partijen ervaren het gesprek tijdens een videoconsult, waarbij men elkaar kan zien, als veel waardevoller.

Videobellen vergelijkbaar met fysiek consult

Voor de zorgverleners heeft het videoconsult ook meer voordelen. Ze kunnen zo goed zien hoe het echt met de patiënt gaat. De non-verbale communicatie speelt daar een belangrijke, verduidelijkende, rol in. “Met videobellen is er vergelijkbaar contact als in de spreekkamer. Het heeft geen effect op de kwaliteit van zorg. Die is net zo goed. Videobellen is van geweldige waarde om contact met de patiënt te houden. Dat patiënten het ook als voordeel zien, vind ik fantastisch”, zegt chirurg Alexander Lopes Cardozo.

Het patiëntenportaal Mijn Noordwest is een beveiligde omgeving voor patiënten van het ziekenhuis dat ook gekoppeld is aan het beveiligde elektronisch patiëntendossier (EPD). In Mijn Noordwest kunnen patiënten onder andere een deel van hun medische gegevens raadplegen en uitslagen van onderzoeken.