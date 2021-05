Noordwest Ziekenhuis gestart met online aanmelden

Een dag voor de afspraak worden patiënten per e-mail verzocht zich online aan te melden via het Mijn Noordwest patiëntenportaal. Patiënten die een afspraak hebben op een buitenlocatie van het Noordwest Ziekenhuis kunnen zich op dit moment nog niet online aanmelden. Dat wordt in een later stadium geregeld.

“Online aanmelden is een mooie service voor patiënten. Zij kunnen nu in de thuissituatie rustig de persoonlijke gegevens-check doen en wanneer nodig direct zaken aanpassen. Zo zorgen we ervoor dat alle gegevens actueel blijven”, vertelt Sanne van Hoolwerff, programmaleider digitaal gastvrij ziekenhuis. Zij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het online, digitaal, aanmelden.

Online aanmelden versnelt doorstroming

Patiënten die zich via Mijn Noordwest online aangemeld hebben, hoeven op de dag van de afspraak, bij aankomst in het ziekenhuis, niet meer bij de aanmeldzuil bij de ingang te stoppen, maar kunnen direct doorlopen naar de afdelingszuil. Na zich online te hebben aangemeld, hebben zij per e-mail een e-dagticket ontvangen waarmee ze zich bij de afdelingszuil kunnen melden.

Behalve voor de buitenlocaties is het online aanmelden voor een klein aantal specialismen ook nog niet beschikbaar. Voor patiënten die liever geen gebruik willen maken van het online aanmelden, blijft uiteraard de mogelijkheid bestaan zich aan te melden bij een van de ingangen van het ziekenhuis.

Het moge duidelijk zijn dat de invoering van het online aanmeldproces mede onder druk van de coronacrisis tot stond gekomen is. En het Noordwest is zeker niet de enige, en ongetwijfeld ook niet de laatste, zorginstelling waar dit soort ontwikkelingen de afgelopen maanden plaatsgevonden hebben.

“Goede doorstroming bij de ingangen van ons ziekenhuis is vanwege corona natuurlijk urgenter geworden. De testperiode heeft ons geleerd dat zo’n 20% van onze patiënten hier gebruik van wil maken. Mooi dat we hier op deze manier een bijdrage aan kunnen leveren”, aldus Sanne van Hoolwerff.